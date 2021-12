Em parceria com MPTO, DPE tem dois pontos de coletas em Palmas para arrecadar absorventes íntimos

Parceira da campanha do Ministério Público do Tocantins (MPTO), a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) em Palmas está com dois pontos de coletas de absorventes íntimos, que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica.

Qualquer pessoa pode fazer sua doação até o dia 15 de dezembro na sede da DPE, na avenida Teotônio Segurado, ao lado do Fórum, ou no Anexo I da Instituição, também na Teotônio Segurado. Além da Defensoria, há ponto de coleta também no Ministério Público, que fica na quadra 202 norte, avenida 4.

A mobilização do MPTO, que tem por objetivo o combate à pobreza menstrual, faz parte da programação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres, idealizada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Pobreza menstrual

Um estudo feito este ano pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) apontou que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas.