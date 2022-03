Exames de mamografia são oferecidos para mulheres com mais de 40 anos em unidade móvel no Jardim Taquari

Por Secom | Prefeitura de Palmas

Fotógrafo: Raiza Milhomem

08/03/2022 – Publicado às 08:27

Começa nesta terça-feira, 08, Dia Internacional da Mulher, a ação ‘Mulheres Amigas Temporada Amazônia’, que oferecerá exames gratuitos de mamografia às mulheres a partir de 40 anos em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de detectar precocemente o câncer de mama, o tipo mais letal entre as mulheres.

Uma unidade móvel estará estacionada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Xerente, localizada no Jardim Taquari, das 07 às 16 horas, até o próximo dia 17, oferecendo o exame de mamografia e outros procedimentos complementares. As interessadas em fazer o exame deverão realizar cadastro prévio no site da Oscip. A expectativa é que 65 mamografias sejam realizadas por dia.

Acesse aqui: https://www.americasamigas.org.br/#mamografias-gratuitas



Além da mamografia, as pacientes podem ainda passar por um ultrassom, serem encaminhadas para uma consulta com um mastologista e até mesmo fazerem uma biópsia, caso o resultado do exame indique que isso é necessário. Após o diagnóstico fechado, as pacientes serão reguladas e acompanhadas no Sistema Único de Saúde (SUS) para dar seguimento ao tratamento da enfermidade com atendimento especializado.

A iniciativa é da farmacêutica global Daiichi Sankyo, realizada pela Organização da Sociedade Civil (Oscip) Américas Amigas e conta com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes) e da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer do Tocantins.

Mamografia

O exame possui alta resolução e fornece imagens detalhadas capazes de detectar precocemente o câncer de mama, antes mesmo que a mulher apresente sintomas. Estima-se que de uma a cada 10 mulheres desenvolvem o câncer de mama em algum momento da vida.

Segundo o Ministério da Saúde, realizar a mamografia na periodicidade indicada pelo médico especialista permite que 95% dos casos sejam diagnosticados com maior chance de cura. A produção de mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS) em Palmas engloba a mamografia de rastreamento, indicada para mulheres a partir de 40 anos, sem sinais e sintomas de câncer de mama, a cada dois anos. No município de Palmas, em 2021, foram realizadas 2.175 mamografias.

Américas Amigas

A Oscip Américas Amigas atua na promoção dos direitos humanos, buscando a redução da mortalidade por câncer de mama entre a população em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. A organização tem como objetivo disponibilizar acesso à detecção, diagnóstico de câncer de mama, treinar profissionais e promover o acesso à saúde de pacientes em situação de vulnerabilidade na região amazônica, incluindo mulheres de comunidades ribeirinhas. Para saber mais sobre a organização, acesse aqui.