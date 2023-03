Mulheres do cinema tocantinense estarão hoje, 4, presentes no Sempre Viva Festival

Chegou a vez das mulheres do cinema entrarem em destaque na programação do Sempre Viva Festival. Neste sábado, 4, a partir das 15 horas, o Cine Cultura exibirá a mostra ‘Mulheres em Cena’, com três documentários produzidos pelas diretoras Kécia Ferreira, Carolina Galgane e Luciana Pettenon. A entrada será gratuita e, além de assistir as obras, o público ainda poderá participar da roda de conversa ‘A trajetória e a produção feminina no audiovisual tocantinense’ e da intervenção artística da professora Irma Galhardo.

‘Mulheres em Cena’ é uma mostra que traz uma combinação de conteúdo que exalta a cena cultural da cidade de Palmas. Por meio dela, a Fundação Cultural de Palmas (FCP) celebra o olhar feminino e seu profissionalismo no cinema e no audiovisual.

A mostra será exibida a partir das 15 horas deste sábado e o público poderá assistir gratuitamente aos seguintes documentários:

Entoadas – Para que as outras continuem no mesmo tom: sob direção de Luciana Pettenon, a obra traz relatos de mulheres da cena feminina independente de Palmas. O documentário mostra a importância do Festival Sonora na consolidação de trabalhos e na abertura de caminhos para mulheres da arte e cultura tocantinense.

ID Palmas: produzido por Kécia Ferreira, este curta-metragem documental busca mostrar a identidade artística e cultural da mais nova capital do país, Palmas, através das perspectivas de artistas que produzem arte e cultura na cidade. Este projeto foi contemplado pelo Edital Aldir Blanc Nº 0018/ FCP/2020, por meio da Fundação Cultural de Palmas.

Mulheres da Cena: esta obra de Carolina Galgane mostra que são as mulheres que fazem arte na capital tocantinense por meio de suas histórias, trajetórias, feitos, conquistas, dificuldades, realidades, impactos na comunidade e sonhos. De acordo com a diretora do documentário, um dos objetivos de ‘Mulheres da Cena’ é fortalecer vozes e fazeres femininos reais em um universo que ainda privilegia a figura masculina.

Contação de Histórias

Logo em seguida, às 17 horas, a professora e artista Irma Galhardo sobe ao palco do Cine Cultura para realizar uma intervenção artística de contação de história. Irma irá narrar o conto de fadas milenar chamado “Branca Flor”, cujo a protagonista é uma mulher.

Roda de Conversa

Sob mediação da jornalista Angélica Mendonça, as cineastas Eva Pereira, Kécia Ferreira, Carolina Galgane e Luciana Pettenon também sobem ao palco do Cine Cultura, às 17h30, para falar sobre a trajetória e a produção feminina no audiovisual tocantinense. O público poderá trocar ideias e comentar sobre os documentários exibidos na mostra ‘Mulheres em Cena’.

O Cine Cultura ainda tem mais um presente para as mulheres de Palmas. No domingo, dia 05, será exibido gratuitamente o filme nacional Desapega! do diretor Hsu Chien, às 16h10. Estrelado por Maisa, Glória Pires e Marcos Pasquim, o filme aborda de maneira leve e bem-humorada, a ansiedade da separação como gatilho para uma recaída no consumismo da protagonista.

Sábado: 04/03/2023

15h – Mostra Mulher em Cena

Entoadas, Luciana Pettenon

Documentário| Tocantins| 2021| 30’

Classificação: 10 anos

Mulheres da Cena, Carolina Galgane

Documentário| Tocantins|2021|20’

Classificação: 10 anos

ID Palmas, Kécia Ferreira

Documentário|Tocantins|2022|14’

Classificação: Livre

17h – Contação de Histórias com Irma Gualhardo

17h10 – Bate-papo: As trajetórias de sucesso e a produção feminina no audiovisual tocantinense

Convidadas: Eva Pereira, Kécia Ferreira, Carolina Galgane e Luciana Pettenon

Domingo: 05/03/2023

16h10 – Desapega, Hsu Chien?

Comédia |Brasil|2022| 90’

Classificação: 10 anos



Texto: Redação FCP/Palmas

Edição: Secom