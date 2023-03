Cartão do Estudante tem 595 pré-selecionados; prazo de recurso termina domingo, 6

O resultado preliminar da seleção ao Programa Cartão do Estudante 2023 foi publicado no Diário Oficial do Município dessa quinta-feira, 2, edição 3.172. O processo seletivo da Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP) contou com 1 mil inscritos, dos quais 595 já estão pré-selecionados para receber o apoio financeiro em relação ao transporte coletivo. Na edição de 2022, foram pré-selecionadas 392 pessoas. Vale destacar que, na edição deste ano, o programa ampliou o número de vagas de 550 para 750, mas muitos não entregaram a documentação exigida no edital.

O prazo para apresentação de recursos dos inscritos e não contemplados segue aberto até segunda-feira, 6. A representação poderá ser realizada pelo próprio interessado ou por seu representante legalmente constituído. O resultado final da seleção será divulgado no dia 10 de março e a assinatura do Termo de Adesão e Compromisso de Prestação de Serviço Voluntário ao Município de Palmas, bem como o início das recargas estão previstos para iniciar no dia 16.

As inscrições foram abertas dia 23 de janeiro deste ano, com prorrogação do prazo de inscrições. “Ampliamos o prazo, fizemos mobilização com cartazes e panfletos nas instituições de ensino e divulgamos na imprensa e redes sociais. “O programa deste ano trouxe mais vagas, porque a prefeita Cinthia Ribeiro quer beneficiar o máximo de estudantes para que não tenham problemas para cursar sua faculdade ou curso técnico em razão de não ter dinheiro para a passagem de ônibus. O programa é voltado para quem tem renda familiar de até quatro salários mínimos”, explica a presidente da FJP, Martha Ramos.

O Cartão do Estudante 2023 é um programa que beneficia alunos de nível superior e médio tecnológico de Palmas com subsídio de até 70% dos créditos de recarga do cartão do transporte coletivo, auxiliando nas despesas estudantis.

Cronograma final

Prazo de recursos: Até 6 de março

Resultado Final: 10 de março

Assinatura do Termo de Compromisso: 16 de março

Início das Recargas: 16 de março

Texto: Georgethe Pinheiro

Edição: Secom Palmas