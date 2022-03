Moradores do Assentamento Prata recebem ações do projeto Assistência Social Itinerante

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

24/03/2022

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Porto Nacional esteve nesta quarta-feira, 23, no Assentamento Prata para realizar a primeira edição do projeto “Assistência Social Itinerante”, que visa levar serviços assistenciais para as comunidades rurais, Distritos e Bairros da cidade.

A secretária de Assistência Social e Habitação, Keila Viana, acompanhou os trabalhos e explicou que “essa foi apenas a primeira edição do projeto, que tem como meta atender as comunidades rurais, dos Distritos e Bairros, todo o trabalho ofertado na nossa secretaria”. A secretária também pontuou que essa ação ocorrerá mensalmente e as próximas localidades que receberão o projeto serão divulgadas antecipadamente nos canais oficiais de comunicação.

Bertolina de Abreu, que é moradora do Assentamento Prata, falou sobre a importância do projeto. “É muito gratificante ter esse projeto aqui porque eu pude tirar a carteira do idoso, que nos ajuda a locomover, pois muitas vezes não temos dinheiro para pagar o transporte”, ressaltou.

A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Ercina Monteiro, localizada no Assentamento Prata, contou que acompanha os anseios da comunidade e que o projeto é necessário. “Agradecemos essas ações porque a comunidade se sente isolada de Porto Nacional pela questão da distância, da falta de transporte e também da desinformação. Muitas vezes, os moradores vão para Palmas [capital] procurar auxílio em vez do município em que residem”, declarou a coordenadora.

Dentre as ações realizadas estão a oferta de serviços e programas ofertados pelo CRAS; orientações sobre seguro desemprego, auxílio Brasil e ID Jovem, além de emissão da Carteirinha do idoso e Carteira do Trabalho, inscrição e atualização do CADÚNICO.