Maior evento da Biomedicina será realizado em Goiânia (GO)

Por Jaísa Gleise | Depto. de imprensa CRBM-3

24/03/2022 – Publicado às 05:33

De 15 a 18 de junho deste ano, Goiânia, capital do estado de Goiás, sediará o XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina, V Congresso Internacional de Biomedicina e I Congresso Brasileiro e Internacional de Biomedicina Estética – CBBM 2022. A cidade se prepara para receber presencialmente os congressistas no Centro de Convenções. Os protocolos de segurança serão atendidos conforme orientações dos órgãos no momento da realização do evento. As inscrições estão abertas – www.cbbm2022.com.br .

Voltado para as comunidades científicas, profissionais e acadêmicas, o evento é promovido pela Associação Brasileira de Biomedicina (ABBIOM), com apoio dos Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina. O biomédico Renato Pedreiro Miguel, presidente do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3), é o presidente do CBBM 2022.

A temática abordada é “Inovação e Ética Transformando Vidas”, continuidade do CBBM virtual, promovido com muito sucesso em novembro do ano passado, ineditamente on-line. A questão ética é de suma importante na atual conjuntura onde as autoridades científicas enfrentam muitas vezes descrédito e os profissionais de saúde, desvalorização. E inovar exige adaptar-se às transformações do momento.

Programação

A programação do CBBM 2022 foi formatada a partir da sugestão dos próprios biomédicos, convidados a informarem pelas redes sociais do evento os temas de interesse da categoria.

As áreas definidas são: Acupuntura; Análises ambientais; Análises bromatológicas; Análises clínicas; Auditoria; Biologia molecular e genética; Banco de sangue; Biomedicina estética; Citologia oncótica; Docência e pesquisa; Educação em saúde; Gestão de tecnologia em saúde; Imagenologia; Imunologia; Informática de saúde; Microbiologia de alimentos; Reprodução humana; Perfusão extracorpórea; Saúde pública; Toxicologia e Fisiologia do esporte.

“Nosso compromisso é o de promover o conhecimento entre os profissionais biomédicos, de modo a aprimorar seu desempenho no mercado de trabalho e ainda auxiliar os acadêmicos a descobrir mais entre as várias habilitações da Biomedicina”, garante Rony Marques de Castilho, Coordenador Geral dos Congressos e vice-Presidente do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM).

Durante os congressos ocorrerá ainda o Encontro dos Coordenadores dos Cursos de Biomedicina, com o objetivo de aproximar os docentes, promover a troca de experiência entre as diferentes realidades e o debate sobre as diretrizes nacionais vigentes. A Biomedicina está entre os cursos da área de saúde que mais crescem no País.

Palestrantes

Entre os palestrantes convidados estão confirmadas as presenças de Homero José de Farias e Melo, biomédico e engenheiro químico; Mariana Velloso, biomédica esteta; Matheus Guedes Duarte, mestre em Biologia Celular e Molecular; Maury Massani Tanji, biomédico acupunturista e mestre em Reiki; Janaína Naumann, mestre em Tecnologia em Saúde; Roberta Curado, biomédica esteta, geneticista e ozonioterapeuta; Mauro Terra, doutor em Bioquímica e auditor do Ministério da Saúde.

E ainda Turíbio Leite de Barros Neto, biomédico fisiologista do esporte; Éric Diego Barioni, biomédico toxicologista; Vera Aparecida Saddi, bioquímica; Roberto Figueiredo (Dr. Bactéria), especialista em Saúde Pública; Antônio Roberto Rodrigues Abatepaulo, biomédico imunologista; Danielle Queiroz Calcagno, doutora em Genética e Biologia Molecular, Tiago Massuda, biomédico perito criminal, entre outros nomes de relevância.

Um dos responsáveis pela elaboração da grade de programação, conselheiro diretor do CRBM-3, Jhonathan Gonçalves Rocha, informa que nomes de outros profissionais biomédicos serão divulgados ao longo do fechamento do cronograma de palestras, minicursos e mesas-redondas. Palestrantes convidados e que residam no exterior ministrarão remotamente.

Congressos Simultâneos

Simultaneamente ao CBBM 2022 ocorrerá também o I Congresso Internacional de Biomedicina Estética. “É um evento há tempos esperado pela categoria, pois os biomédicos estetas têm conquistado um espaço relevante no mercado. As comissões organizadora e científica trabalham por uma programação diferenciada, inclusive com abordagens práticas”, destaca o presidente Renato Pedreiro Miguel.

O evento será coordenado pelo biomédico esteta Thiago Fontanive, que é PhD e pesquisador na área.

Ainda simultaneamente ao CBBM 2022, será realizado o Encontro da Sociedade Brasileira de Perfusão Extracorpórea, que tem à frente o biomédico perfusionista Fábio Murilo Costa, delegado do CRBM-3 em Rondonópolis (MT).

“Vamos engrandecer a grade de programação”, reforça o presidente. Ambos os eventos oferecerão atividades práticas à parte, em formato de minicursos, para os congressistas que se enquadrem na categoria biomédico profissional.

Patrocinadores, Expositores, Cultura

Os patrocinadores foram selecionados entre empresas e estabelecimentos do ramo industrial/comercial e de serviços, cujas marcas têm credibilidade no mercado e relação com a Biomedicina. Algumas já asseguraram seu espaço.

Renato Pedreiro Miguel atesta a importância dos congressos como oportunidade para que as empresas façam contatos com formadores de opinião e associem suas marcas a um evento de absoluta credibilidade.

O pavilhão de exposição terá 20 estandes e vai abrigar também a Secretaria, a lanchonete e um lounge de convivência para os congressistas. Diariamente está prevista ainda uma programação cultural voltada às atrações regionais. Um livro com a história da Biomedicina no Brasil deverá ser lançado na ocasião.

Parceria com Hemogo

O Hemocentro Estadual Coordenador de Goiás Professor Nion Albernaz (Hemogo) será parceiro dos Congressos de Biomedicina. A direção técnica da instituição, que tem à frente uma biomédica, promoverá uma ação de doação de sangue por meio de uma unidade móvel instalada no Centro de Convenções.

Será uma referência ao Dia Mundial do Doador de Sangue celebrado no dia 14 de junho, ou seja, um dia antes do início do evento e servirá para alavancar as doações e conscientizar sobre a necessidade de apoio à causa.

Goiânia – GO

Localizada no centro do estado de Goiás, a capital Goiânia, sede dos Congressos, tem tradição em acolher grandes eventos. Com excelente estrutura hoteleira e de lazer, a cidade se destaca pelos espaços arborizados, o polo econômico de moda e a proximidade com Brasília (DF) entre vários outros atrativos. O clima é ameno no mês de junho.

O Centro de Convenções, local do evento, oferece excelente comodidade para o público. O local fica no bairro central, proporciona fácil acesso a hospedagens, restaurantes, rede bancária, hospitais e diversos estabelecimentos comerciais.

Entrevista para a Imprensa

Porta-vozes:

* Renato Pedreiro Miguel, presidente do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3) e presidente do CBBM 2022 – Contato: (62) 98411-2018

* Rony Marques de Castilho, coordenador geral do CBBM 2022 e vice-presidente do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) – Contato: (62) 98527-8191

* Jhonathan Gonçalves Rocha, conselheiro diretor do CRBM-3 e presidente da Comissão Científica do CBBM 2022 – Contato: (62) 98411-2018

SERVIÇO

XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina, V Congresso Internacional de Biomedicina e I Congresso Brasileiro e Internacional de Estética

Data: 15 a 18 de Junho de 2022

Local: Centro de Convenções, Goiânia (GO) – rua 4, Centro.

Realização: Associação Brasileira de Biomedicina (Abbiom) e Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região

Apoio: Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), CRBM-1, CRBM-2, CRBM-4, CRBM-5 e CRBM-6

Mais informações e inscrições: www.cbbm2022.com. br ou acesse o Instagram @ congressobrasileirobiomed para acompanhar as novidades.