Com apoio da prefeitura, Tiro de Guerra 11-005 de Porto Nacional realiza campanha de doação voluntária de sangue entre os atiradores

Por Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

25/03/2022 – Publicado às 10h42

Entre os dias 22 e 24 de março, o Tiro de Guerra 11-005 de Porto Nacional, realizou pela primeira vez e em caráter voluntário, a campanha “Ajudar Está no Nosso Sangue”, que tem por finalidade incentivar a doação e aumentar a quantidade do produto no estoque do Hemocentro da cidade, que possui uma alta demanda. A coleta contou com a participação voluntária de 40 atiradores, do 1° Sargento Erick Laurence, que é Chefe de Instrução e Comandante do TG,e do auxiliar de instrução do TG.

De acordo com o Comandante, 1° Sargento Erick Laurence, a iniciativa desperta o espírito de solidariedade e promove entre os jovens atiradores a conscientização da necessidade em exercer a cidadania por meio de um gesto voluntário tão nobre. “Para os atiradores, essa ação solidária permite uma maior compreensão e aplicação dos conceitos de civismo e cidadania ensinados no Tiro de Guerra, caracterizado principalmente pela responsabilidade social e o gesto humanitário. Essa ação conta com 40, dos 44 atiradores matriculados em 2022, comigo e com o auxiliar de instrução. São 42 bolsas de sangue sendo voluntariamente doadas ao Hemocentro de Porto Nacional. É a mão amiga do Exército Brasileiro atuando no município”, ressaltou.

Para ser um(a) doador(a) de sangue, é necessário que se cumpra alguns requisitos como: ter entre 16 e 69 anos, estar saudável e pesando acima de 50 kg. No momento da doação é preciso apresentar documento emitido por órgão oficial, válido em todo o território nacional e com foto que permita a identificação.