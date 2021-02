Ministro Milton Ribeiro e vice-governador Wanderlei Barbosa visitam local da aplicação do Enem Digital 2020, em Palmas

…

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve em Palmas na manhã deste domingo, 31, para visitar um dos locais de aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, versão digital. A prova está sendo aplicada em 104 cidades do Brasil, como parte de um projeto-piloto para um novo modelo da avaliação.

O ministro foi recepcionado no aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues pelo vice-governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e pelo chefe de Gabinete do Governador, Sebastião Albuquerque, que o acompanharam até a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), onde parte dos alunos tocantinenses fazem a prova digital, a partir das 13:30, deste domingo.

De acordo com o ministro Milton Ribeiro, o Tocantins foi escolhido para fazer parte desse projeto graças à boa relação com o Executivo Estadual.

“O Enem é fundamental para o acesso dos alunos, sobretudo, porque 50% das vagas de universidades públicas federais são reservadas aos alunos oriundos de escolas públicas. Essa é a razão da insistência que temos com relação a poder ter esse momento do exame do Enem. Essa modalidade, que é nova, embora a redação seja manuscrita, ela vai dar uma flexibilidade para que a gente possa evitar, por exemplo, gastos que temos hoje com logística e com impressão, e quem sabe no futuro próximo tenhamos essa prova nesse modelo digital. O Tocantins foi escolhido, primeiro, porque é um estado novo, progressista e com gente séria na administração. Eu tenho uma boa relação com o governador e com o vice-governador e demais membros, que são pessoas que estão levando a sério a gestão pública, e isso para mim tem uma importância muito grande”, destacou o Ministro.

As provas em modelo digital estão sendo aplicadas, em Palmas, nos laboratórios de informática da Unitins, que na sexta-feira, 29, foram homologados por técnicos do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Outros nove espaços diferentes da capital também recebem alunos para a realização da prova. Para esta etapa, apenas os estudantes concluintes do ensino médio, ou que já terminaram a etapa em anos anteriores, estão aptos para participar da prova.

Para o vice-governador Wanderlei Barbosa, essa é uma boa oportunidade tanto para os alunos do Tocantins, quanto para a Rede Estadual de ensino mostrarem suas qualidades através do Enem digital do MEC.

“É uma honra para nós fazer parte deste projeto-piloto do MEC, que busca maneiras de tornar o Enem 100% digital no futuro. Graças à boa estrutura que temos em nossa rede de ensino, fomos escolhidos para fazer parte deste grupo seleto de cidades. Nossos alunos certamente terão um bom desempenho na prova, graças a qualidade do ensino da rede estadual. Junto com o governador Mauro Carlesse, somos parceiros do Ministério e estamos prontos para receber os inscritos nesta etapa da avaliação. Garantimos que, no próximo domingo, na segunda etapa da avaliação, toda a estrutura também estará pronta para receber os alunos”, afirmou o vice-governador.

Enem Digital conta com mais de 96 mil inscritos em todo o Brasil

Para a aplicação do modelo-piloto do Enem, que também ocorrerá no próximo domingo, 07, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou 100 mil inscrições, com 96.086 participantes confirmados em todo o país. Ao todo, mais de 900 alunos devem fazer a prova em Palmas neste domingo.

Neste domingo, 31, as provas aplicadas contêm questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já no próximo domingo, 07, as áreas abordadas serão no campo da Matemática e Ciências da Natureza.

A pró-reitora de Graduação da Unitins, Ruita Czapski, que recepcionou o Ministro na instituição de ensino, agradeceu a oportunidade de fazer parte do projeto. “Para a Unitins é muito importante participar do lançamento do Enem Digital, podendo assim contribuir com esse processo que auxilia os estudantes para chegar ao ensino superior. A escolha da Unitins gratifica e engrandece a Universidade, demonstrando nossa qualidade no ensino superior e o peso que ela tem para o Estado, por ser uma instituição de referência”, pontuou.

Ministro visita Escola de Tempo Integral que é modelo de referência no Estado

Antes de visitar a Unitins, o ministro Milton Ribeiro conheceu as instalações da Escola Estadual de Tempo Integral Elisângela Glória Cardoso, na região sul de Palmas, junto com o vice-governador e com a titular da Secretaria de Estado de Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar.

A secretária Adriana Aguiar frisou a importância da vinda do Ministro para Palmas, destacando ainda o compromisso da Seduc na preparação dos alunos. “Muito importante a visita do Ministro ao nosso Estado, principalmente para mostrar a transparência do Enem Digital, que é uma inovação. É muito importante que ele venha e veja que tudo foi preparado com muita seriedade. Isso reflete em todo nosso trabalho na Secretaria de Educação, que preparou os alunos muito bem, apesar desse momento desafiador da pandemia. Tivemos a oportunidade de mostrar também ao Ministro, os ônibus escolares, frutos do programa Toca Pra Escola, que ainda estão estacionados na Praça dos Girassóis, mas que logo serão entregues aos alunos da rede estadual de ensino”, comentou”, comentou.

Ao final da agenda oficial do ministro na Capital, a comitiva de Brasília (DF) seguiu para Belo Horizonte (MG), onde irá acompanhar a aplicação do Enem Digital 2020 deste domingo.