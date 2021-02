Antonio Andrade reassumirá presidência da Mesa Diretora da Aleto nesta segunda-feira (01)

…

Restrita aos deputados, seus familiares e representantes dos poderes em virtude da pandemia de covid-19, a Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2021/2022 acontecerá no plenário da Casa a partir das 9 horas da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro.

O evento será transmitido ao vivo pela TV AL, canal 10.2, ou pelo canal da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins no YouTube (TVAL). O deputado Antonio Andrade foi reeleito para a presidência pela unanimidade de seus pares.

“Vamos procurar dar continuidade ao que iniciamos no primeiro ano de trabalho. Através da Escola do Legislativo, traremos cursos profissionalizantes para a Casa, abriremos a Assembleia para dar oportunidade a quem precisa, sobretudo aos jovens. No primeiro ano de gestão, demos oportunidade para que muitos deles fizessem cursinhos preparatórios para vestibular, Enem, concursos públicos. Também demos oportunidade aos servidores da Casa, com cursos de Inglês, Francês, Espanhol e vários outros”, disse o presidente.

Antonio Andrade disse que vai manter a credibilidade da Casa, tendo os parlamentares o sentimento do dever cumprido. “Vamos mostrar a importância da Assembleia Legislativa para o Tocantins. Nossa intenção é cumprir o compromisso, como deputados estaduais, de fazer o melhor pela população. Vamos fazer uma gestão que ficará marcada na história do Tocantins com ações que beneficiem nossa comunidade e diminuam o sofrimento das pessoas”, afirmou.

A vacinação será prioridade na gestão que se inicia no Poder Legislativo. “Todos estão esperando a vacina com ansiedade, para que possamos voltar à normalidade o mais rápido possível. É isso o que nós queremos. A vacina é o carro-forte de 2021. Todos sonhamos em ter com isso uma condição de vida melhor”, desejou o parlamentar.

Antonio Andrade também defendeu o bom relacionamento entre os poderes. “Temos boa relação com o Governo do Estado, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Daremos continuidade a essa parceria. Quem ganha com isso é a população do nosso Estado”, encerrou.

Mesa Diretora

Os deputados que compõem a Mesa Diretora para o biênio 2021/2022 são:

Presidente: Antonio Andrade

1º Vice-Presidente: Cleiton Cardoso

2º Vice-Presidente: Leo Barbosa

1º Secretário: Jair Farias

2º Secretário: Valdemar Júnior

3ª Secretária: Vanda Monteiro

4ª Secretária: Amália Santana