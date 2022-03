Pioneira de Araguaína, Zezé Cardoso é empossada títular da Secretaria de Governo de Araguaína

Por Giovanna Hermice | Secom Prefeitura de Araguaína

05/03/2022 – Publicado às 08:55

Maria José Cardoso, mais conhecida como Zezé Cardoso, é a nova secretária de Governo de Araguaína. A vereadora eleita deixou o cargo na Câmara Municipal e assumiu a secretaria após um convite do prefeito Wagner Rodrigues para comandar os trabalhos antes desempenhados pelo pedagogo Israel Gomes. Dentre as atribuições está a relação do Poder Executivo com o Legislativo.

Natural de Paraibano, cidade do interior do Maranhão, Zezé tem 59 anos e é mãe de três filhos e avó de quatro netos. A nova secretária é graduada em pedagogia e uma das pioneiras em Araguaína, para onde se mudou em 1976. Segundo ela, sentiu-se acolhida desde o início.

“Aqui é um local onde as pessoas são receptivas, uma terra que quem chega se apaixona e uma cidade que está se desenvolvendo muito rápido, por isso fiquei animada com o convite do prefeito, pois acredito que vou contribuir muito com a equipe. Estou feliz até pela confiança e credibilidade por estar me colocando nesse cargo importante”, afirmou Zezé.

Experiência profissional

Professora aposentada, atuou por 30 anos na área da educação, passando por cargos de coordenação, secretaria geral e gestão de unidades estaduais da cidade. Em 2016, iniciou a carreira na política, quando foi eleita à vereadora com 1.064 votos e reeleita, em 2020, sendo a terceira mais votada do Tocantins, com 1.493 votos.

“Sinto como se pudesse dar voz às mulheres, representá-las em Araguaína, pois quando entrei na Câmara não existiam projetos que pudessem nos beneficiar. Desenvolvi o projeto de lei que proíbe qualquer pessoa condenada pela Lei Maria da Penha a exercer Cargos comissionados no município e também que precisa ser inserido na grade curricular das escolas municipais as noções básicas da Lei Maria da Penha”, explica Zezé.

Um dos objetivos da secretária é contribuir com a gestão para dar seguimento a esse trabalho. “Me coloquei à disposição do prefeito também para qualquer projeto nesta área, quero estar presente, à frente deles, para darmos continuidade no que já conseguimos avançar em Araguaína.

Atribuições da Secretaria de Governo

A Secretaria de Governo assessora o prefeito nos relacionamentos com outras instâncias de poder político, como a Câmara Municipal, Governo do Estado, movimentos sociais, entidades, associações e demais organizações, governamentais ou não.