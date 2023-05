Médicos participam de atualização sobre políticas públicas e procedimentos para atendimentos psiquiátricos

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), das Unidades de Pronto Atendimento (Upas), da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e também a psicóloga e secretária-executiva da Semus, Anna Crystina Mota, participam da XXVI Jornada Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) do Centro-Oeste, nesta quinta-feira, 4, sobre atualização de políticas públicas e procedimentos para atendimentos psiquiátricos. O evento segue até sexta-feira, 5, no auditório do Palácio do Araguaia.

A secretária-executiva Anna Crystina elogiou a iniciativa de trazer esse evento pela primeira vez na Capital e ressaltou que a Semus está reestruturando a rede de saúde mental para melhor atender os pacientes. Destacou ainda a ampliação de dois centros que estão previstos para serem entregues à população ainda este ano, sendo um deles para o público infantil. “A saúde mental precisa desse olhar singular e, sobretudo, respeitoso sobre o que é ofertar atenção, cuidado e assistência”, pontua.

O coordenador do Caps Álcool e Outras Drogas III, Marcos Augusto Juscelino, está empolgado com a capacitação e espera incorporar as intervenções abordadas nos atendimentos dos usuários. O enfermeiro socorrista do Samu, Mauro Maués, destaca que a participação dos profissionais da instituição é muito importante porque eles desenvolvem a abordagem do paciente em crise, então é necessário saber a melhor forma de dar assistência. Além disso, o Samu possui um Núcleo de Educação em Urgência (NEU) que é responsável por disseminar todos os conhecimentos e avanços na rede de urgência e emergência da Saúde de Palmas.

Na tarde de sexta-feira, 5, será realizado o ‘Curso de Suporte em Emergências Psiquiátricas’. O médico da sala de emergência da UPA Norte Emerson Leão irá participar e acredita que este seja o ápice do evento. “É onde vamos colocar em prática todos os conhecimentos aprendidos aqui. Poder simular um atendimento permite que a gente corrija alguns aspectos que não podem ser repetidos ou cometidos numa situação real”, comenta.

Sobre o evento

Tocantins faz parte do território do Centro-Oeste da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em conjunto com Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que Palmas recebe o evento que segue até esta sexta-feira, 5. A jornada contará com palestras, mesas-redondas, debates, apresentações de trabalhos científicos e um Curso de Suporte em Emergências Psiquiátricas.