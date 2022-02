CBMTO celebra Dia Nacional da Defesa Civil e destaca avanços do sistema na proteção da sociedade

Abrindo o mês de fevereiro, a Defesa Civil Estadual está sendo celebrada pelo Corpo de Bombeiros Militar pelo seu Dia Nacional. Mais que um órgão de articulação, a DC é também a evolução como ajuntamento de representantes da sociedade organizada, que planeja, coordena e executa ações de prevenção e de combate aos desastres em várias frentes, sejam eles materiais, ambientais, químicos ou biológicos ou de qualquer natureza.

No Tocantins, foi em 2006 que surgiu a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, dentro da estrutura do CBMTO, que teve sua emancipação desvinculando-se da Polícia Militar. Desde sua fundação trabalho não tem faltado, visto que, por aqui, o clima é fator de preocupação constante, seja pela sequidão de alguns períodos, gerando incêndios florestais e falta de água, seja também pela abundância de chuvas, trazendo preocupação pelos alagamentos e inundações, como a que se viu nestes dois últimos meses de dezembro e janeiro.

Contudo, há muito mais a comemorar, como resultado de esforços conjuntos desde o planejamento das atividades em cada início de período, até ao relatório final da tarefa executada. Nisso entram também as prefeituras, órgãos estaduais e até empresas privadas.

Hoje, o atual Coordenador estadual e comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, o coronel Carlos Eduardo Farias também já esteve à frente da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que é ligada ao CBMTO e encabeça uma série de atividades executadas pelos bombeiros militares.

O coronel foi coordenador-adjunto da CEPEDEC entre 2012 e 2015, e destaca a importância das atividades num processo de parceria. “A Defesa Civil é importante como um todo. A gente coordena com os municípios e outros órgãos de estado e federais, sociedade civil organizada, e, como CBMTO, executa-se as ações de resposta e de socorro. Esse processo geral é primordial, principalmente no contexto das chuvas que a gente vive atualmente, e no período da estiagem com as queimadas e as secas”, pontuou.

O Coordenador Estadual, coronel Farias, tem se esforçado para que o sistema de defesa civil estadual seja mais eficiente e articulado. Durante esse período e enchente, várias foram as viagens dele por todas as regiões do Tocantins, conferindo de perto a realidade dos cidadãos diante das fortes e intensas chuvas dos últimos meses e, assim, alinhar as atividades de apoio às famílias impactadas.

“Como a mídia já mostrou, este foi o ano com maior volume de chuvas nos últimos 35 anos no Tocantins. Então, o papel da Defesa Civil na articulação junto aos municípios foi de suma importância, ao acompanhar, monitorar e dar resposta. A gente conseguiu amenizar o impacto, levando informações à sociedade e com ações de respostas que atenuaram, com antecedência, os impactos financeiros, de perda de patrimônio”, frisou o comandante.

As Prefeituras estão entre os principais parceiros, com suas Defesas Civis Municipais, e marcam pontos de destaque nos resultados, diante dos impactos sociais. Ao avaliar o trabalho, o comandante relata que “ainda há a necessidade de uma evolução. Dessas que a gente acompanhou no episódio recente das chuvas, muitas não tinham conhecimento suficiente para avançar na execução das atividades. Mas a integração foi necessária e resultou em experiência e conhecimento. Porém, é necessária a continuidade desta evolução”.

À frente da Coordenadoria adjunta de Defesa Civil Estadual desde abril de 2020, o tenente-coronel Erisvaldo Aves comemora o crescimento da DC como sistema numa visão integrada, que vai além das ações das coordenadorias municipais e estadual.

“Ela começa a tomar corpo, como grupo de instituições que se unem sobre uma coordenação de articulação para fazer ações que visam o bem-estar da sociedade. O sentimento é de felicidade, com as perspectivas futuras daquilo que a gente está vendo no desenvolvimento como um todo”, relatou Alves.