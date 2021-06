Mais 40 leitos para tratamento da Covid-19 em Gurupi e Paraíso estão sendo viabilizados

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse; e o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, reuniram-se na manhã desta terça-feira, 8, para tratar da implantação de mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento da Covid-19 nos municípios de Paraíso do Tocantins e Gurupi.

“Estamos concentrando nossos esforços para viabilizar mais leitos e ofertar o tratamento adequado ao cidadão que vier a ser acometido pela Covid-19. Em breve, vamos poder contar com mais esses leitos, mas continuamos reforçando com a população que não se aglomere, que mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel, pois mesmo avançando na vacinação, esses hábitos são necessários para a proteção de todos nós”, ressaltou o Governador.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, explicou como andam as tratativas para a implantação de mais 20 leitos em Gurupi e outros 20 em Paraíso do Tocantins. “Em Gurupi, vamos implantar 20 leitos no HGG [Hospital Geral de Gurupi]. Nesta semana, terminamos de instalar os tanques de oxigênio e, dentro de 15 dias, esses leitos estarão aptos a receber novos pacientes. Já em Paraíso, os 20 leitos estão sendo contratualizados com um hospital privado e está dependendo só da instalação do tanque de oxigênio que a empresa deve finalizar nos próximos dias”, explicou.

Também participaram da reunião o procurador-geral do Estado, Nivair Borges; o secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal; o secretário-executivo da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Quesede Ayres; e o superintendente Jurídico da SES, Paulo César Benfica.

Evolução dos leitos

Entre abril de 2020 e abril de 2021, o Governo do Tocantins implantou 567 leitos exclusivos para tratamento da Covid-19, sendo 103 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com dados da SES, em abril de 2020, o Estado contava com 163 leitos; em maio, passou a oferecer 192 leitos (mais 18%); em junho, 228 leitos (mais 19%); em julho, 315 leitos (mais 38%); em agosto de 2020, 464 leitos (mais 47%) e em abril deste ano, implantou outros 103 leitos, totalizando 567 leitos exclusivos para atendimento de pacientes diagnosticados com Covid-19. Em Palmas, estão localizados 191 leitos (34%); em Araguaína, 138 leitos (24%); e em Gurupi, 59 leitos (10%). As três cidades são as que mais apresentam casos da doença.