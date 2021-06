Ações Afirmativas: Comissão de Heteroidentificação realiza banca de avaliação de autodeclarados negros no Câmpus de Porto Nacional

…

A Comissão Permanente de Heteroidentificação da UFT, por meio da Comissão de Heteroidentificação do Câmpus de Porto Nacional, realizou entre os dias 14 e 16 de junho bancas de heteroidentificação étnico-racial para verificação da autodeclaração como pessoa negra (preta ou parda) dos ingressantes dos cursos de graduação presenciais do Câmpus de Porto Nacional em 2020/2, conforme anexo II do edital de convocação. As bancas para alunos indígenas e quilombolas serão realizadas posteriormente, em outro período oportuno.

Os(as) estudantes convocados(as) deverão acessar a sala virtual na data, horário e link descritos no Anexo II, que também será enviado por e-mail referente ao nome de cada aluno. Em razão dos procedimentos adotados na prevenção à Covid-19, não serão realizados nenhum tipo de atendimento presencial. Por isso as bancas serão realizadas em formato on-line pela plataforma Google Meet.

A comissão é responsável pela certificação da autodeclaração dos ingressos que concorrem às cotas raciais da universidade.