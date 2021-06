O Prefeito Ronivon Maciel esteve nesta terça-feira 8, na Fazenda da Esperança São Domingos em Porto Nacional. A instituição atende usuários de álcool e drogas que estão em tratamento. Ronivon falou da parceria da Prefeitura Municipal de Porto Nacional junto a fazenda. “Conheço esse trabalho, sou testemunha dessa belíssima experiência, e estou vindo aqui pela primeira vez na condição de Prefeito. Vim trazer meu abraço e reafirmar o compromisso enquanto gestor municipal. É uma honra poder ter essa parceria com uma instituição que significa muito para nós. A Fazenda traz esperança para muitos jovens e seus familiares. Para além, é um trabalho que há Igreja Católica desenvolve a muitos anos, que eu conheço, é um lugar muito especial. Sempre que venho aqui saio mais fortalecido por ouvir tantas experiências. Temos um compromisso muito forte no combate às drogas”. Afirmou.

Prefeito Ronivon Maciel visita Fazenda da Esperança São Domingos

Ricardo Ribeirinha, um dos voluntários mais conhecidos e atuantes da instituição no Tocantins, falou sobre a importância do Prefeito na visita desta terça-feira. “O Ronivon Maciel cidadão faz parte da Fazenda da Esperança. Desde que esse projeto chegou aqui, ele sempre foi voluntário. Primeiro como Ministro da Eucaristia, depois como Vereador, Vice-Prefeito e agora como Prefeito. A história do Ronivon se confunde com a história da Fazenda da Esperança. É uma história de levar Deus as pessoas e mostrar que ele é o único caminho. Nos alegra muito ele estar aqui hoje na condição de Prefeito”.

O Prefeito e a equipe foram recepcionados com bastante hospitalidade pelos voluntários e pelos integrantes da fazenda. Uma das voluntárias que estava presente na ocasião é a Freira Marines, que falou sobre o trabalho desenvolvido no local. “Desenvolvemos atividades para eles se reencontrarem com eles mesmos, de poderem reavaliar suas histórias e darem um passo para um futuro diferente. Antes da pandemia nós estendíamos essas atividades para as escolas, nas comunidades. A pandemia nos fez mudar essa prática, por questão de segurança e prevenção. Aqui eles compartilham não apenas alimentos, trabalho, lazer, compartilham suas experiências de vida. Nós enquanto voluntários estimulamos o bom convívio entre eles para que possam levar para a sociedade uma nova experiência após o tempo de permanência aqui conosco”.

Os 55 integrantes da unidade, e o responsável local pela Fazenda São Domingos João Paulo Cardoso ofereceram um almoço para o Prefeito e sua equipe. João Paulo agradeceu ao Prefeito com enfáticas palavras. “A Fazenda precisa muito da prefeitura, mas a prefeitura também precisa da Fazenda. Estamos muito felizes e honrados por ele ter tido esse olhar de carinho e acolhimento com a nossa instituição, por ter vindo fazer essa comunhão de alma com todos nós”.

Fazenda da Esperança São Domingos: A instituição funciona em Porto Nacional e atende usuários de drogas e álcool em tratamento. No momento, 55 homens estão na unidade. O Tocantins conta ainda com mais duas unidades que ficam localizadas nas cidades de Palmas e Lajeado. É importante frisar que a unidade de Porto Nacional acolhe e oferece o tratamento apenas para o sexo masculino. A unidade de Palmas é responsável por receber e tratar as mulheres.