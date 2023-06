Locais de trabalho dos ambulantes na festa junina são definidos em sorteio

Foram sorteados na tarde desta terça-feira, 20, os locais que serão ocupados por cada um dos 31 ambulantes habilitados para trabalhar nos cinco dias do Arraiá da Capital, que inicia nesta quarta-feira, 21, e segue até o próximo domingo, 25. Eles também receberam seus uniformes e foram orientados sobre cuidados com a higiene do local, e permissões para circulação nas arquibancadas, dentre outras informações. O sorteio foi realizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem).

A ambulante Graziela Bach, 23 anos, que vai vender doces, bolos e tortas disse que está esperançosa em relação às vendas. “Minha expectativa é que como ambulante eu consiga comercializar mais do que no Festival Gastronômico”, comentou.

A mesma expectativa foi compartilhada pelos ambulantes que trabalham com milho e seus derivados, Sérgio Alves Ribeiro Rodrigues, 52 anos e Marciel José Nogueira, 37 anos. “Estou com o coração a mil esperando por essas vendas”, confessou Sérgio.

Já Maciel disse que este tipo de evento sempre atrai muitas pessoas com vontade de aliar diversão à gastronomia. “Eu espero que tenha muita gente disposta a consumir nossas pamonhas”, desejou.

Ao todo, cada ambulante recebeu duas camisetas para identificarem como comerciantes autorizados a trabalharem no local. Além das camisetas, os ambulantes de pipocas e churros terão direito a acessar as arquibancadas para venderem seus produtos, sendo que para isso devem indicar uma pessoa que será identificada com pulseira de acesso.

Vagas disponibilizadas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego disponibilizou 31 vagas para ambulantes durante o Arraiá da Capital, assim divididas:

Vila gastronômica

Caldo – 2 vagas

Paçoca de carne seca – 1 vaga

Cachorro quente – 1 vaga

Bolos, doces e tortas – 1 vaga

Hambúrguer – 1 vaga

Pastel – 2 vagas

Tapioca e crepes – 1 vaga

Ação, sorvete e gelados – 1 vaga

Carne na chapa – 2 vagas

Derivados de milho – 2 vagas

Alimentos doces e salgados vegetarianos ou veganos – 1 vaga

Artesanato – 5 vagas

Outros

Food Truck 5 vagas

Ambulantes para pipoca, churros e algodão doce – 6 vagas

Texto: Georgethe Pinheiro/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom