Arraiá da Casa Abrigo Raio de Sol promove integração entre acolhidos, servidores e comunidade nesta quarta, 21

Com o objetivo de promover a socialização e recreação das crianças acolhidas na Casa Abrigo Raio de Sol, com servidores que atuam no local, voluntários e parceiros, foi realizado nesta quarta, 21, o Arraiá do Raio de Sol, uma festa junina animada regada a poesia, dança e música. A atividade contou com a participação da secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Adriana Aguiar.

O local atende atualmente 12 crianças e adolescentes, com idade entre um e 17 anos. A atividade desta quarta foca justamente em promover junto a este público a recreação e a sensação de integração com o espaço. Os acolhidos fizeram sua parte, declamando poesias sobre a época junina e dançando os passos típicos da época. Coube aos servidores, juntamente com voluntários da comunidade, que recebem o nome de madrinhas ou padrinhos afetivos a posição de público dos ‘artistas’ do local.

Outra participação voluntária veio com o cantor Sérgio Moraes, que, membro da Ordem dos Músicos do Brasil, entidade voltada à música gospel, se apresentou no Arraiá. Ele conta que não perde a oportunidade de animar os eventos no local. “Gosto dessa ocasiões, eu gosto de praticar o voluntariado, vejo como missão”, contou.

Segundo a coordenadora da Casa Abrigo, Maeli Souza Novaes, essa parceria com a comunidade tem suma importância no processo de ressocialização das crianças e adolescentes. “Agradecemos muito a atuação dos voluntários e isso ajuda nossas crianças acolhidas a se preparem para o próximo passo, que é a ressocialização”, enfatizou a coordenadora. Na Casa Abrigo é feito o acolhimento e atendimento das crianças por meio da equipe técnica formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos.

Equipe

Durante sua fala, a secretária Adriana Aguiar fez questão de ressaltar a dedicação da equipe da Casa Abrigo Raio de Sol. “Cada um aqui faz o seu melhor. Se dedica para que esse espaço seja uma verdadeira família. Hoje estou aqui, além de tudo para valorizar este trabalho, e vejo que tudo está preparado com muito carinho”, afirmou.

Texto: Lorena Karlla Mascarenhas/Sedes

Edição: Deni Rocha/Secom