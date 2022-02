Livro e CD “Palavras de Curumim” é entregue à Fundação Cultural de Palmas

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Músicas e histórias cantadas e contadas por Dorivã e Graciela Crotez, com ilustrações de Olumi, um projeto formado, composto por um livro e CD – ‘Palavras de Curumim’, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), que foi entregue ao presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Giovanni Assis, nesta quinta-feira, 03.

Um roteiro por destinos no Tocantins cheios de cultura, histórias, falas e paisagens peculiares ao nosso povo, feito de afeto, memórias, narrativas, imagens e canções. A proposta de ‘Palavras de Curumim’ é apresentar parte das belezas e riquezas naturais e culturais do Estado, por meio de um livro ilustrado, acompanhado na contracapa de um CD com dez músicas autorais.

O projeto reúne o trabalho da socióloga e presidente do Instituto Utambor, Graziela Cortez; do cantor e compositor Dorivã, do ilustrador OLUMI, além de um vasto elenco de músicos capitaneados por Fred Garibalde, e um coral infantil sob o comando do maestro Heitor Oliveira.

De acordo com Graciela Cortez, ‘Palavras de Curumim’ é dirigido às crianças para ser utilizado em salas de aula, atividades pedagógicas, rodas de leituras e/ou como melhor convier ao pequeno e grande leitor que se sentirá partícipe do roteiro proposto pelo Curumim às crianças, guiado por um casal de pássaros, conhecedores da fauna e flora tocantinense.

O trabalho também será disponibilizado ao público pelo canal no You Tube do Instituto Utambor e disponibilizado fisicamente em bibliotecas, livrarias e canal de venda online.

Instituição sem fins lucrativos, criada em 18 de fevereiro de 2008, com o objetivo de trabalhar arte e cultura e cidadania nas escolas do campo em Palmas e estado do Tocantins.

Programa Municipal de Incentivo à Cultura tem a finalidade de fomentar, incentivar, valorizar, estimular, fortalecer, capacitar e difundir bens e serviços culturais em Palmas, patrocinando, atpor meio de seleção pública, projetos que pretendam realizar pesquisas, criação, produção e circulação de trabalhos culturais e artísticos, através da Fundação Cultural de Palmas (FCP).