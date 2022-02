Mais de 80% da população de Porto Nacional está imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Nesta sexta-feira, 04, a cidade de Porto Nacional ultrapassou 83% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, o equivalente a 44.351 pessoas. Em relação à segunda dose, 33.186 pessoas completaram o ciclo vacinal com a D2 ou a dose única do imunizante, ultrapassando 66% dos moradores do município.

Para tomar a vacina contra a Covid-19, basta procurar uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e apresentar um documento pessoal, comprovante de endereço e a carteira de vacinação.