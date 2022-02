‘Mais Saúde’ tem ações de vacinação contra Covid-19 neste final de semana

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A programação do ‘Mais Saúde’ continua neste final de semana com vacinação contra a Covid-19. Neste sábado, 05, os trabalhadores da saúde estarão administrando as doses das vacinas no Capim Dourado Shopping, das 14 às 20 horas. No domingo, 06, as ações seguem na Feira do Jardim Aureny I e na Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na quadra 101 Norte. Nos dois locais, as atividades ocorrem das 8 às 12 horas.

Nesta sexta-feira, 04, a vacinação ocorreu das 11 às 13 horas, no Restaurante Comunitário (Taquaralto) e até às 17 horas, os profissionais da saúde também atendem na Escola Municipal Lúcia Sales, no Jardim Taquari.

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informa que para ser vacinado durante as ações basta comparecer no local portando documentos pessoais (CPF e RG) e o cartão de vacina.

A primeira ou a segunda dose contra a Covid-19 nas ações do ‘Mais Saúde’ estão disponíveis para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço.