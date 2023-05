Léo Barbosa solicita abertura de cursos de Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia na Unitins

Levando em consideração o déficit de profissionais das áreas de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional no Estado do Tocantins, o deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos) apresentou nesta terça-feira, 23, um requerimento solicitando a abertura de cursos de graduação, em ambas as áreas, na Universidade Estadual do Tocantins – Unitins.

Segundo a justificativa da solicitação, atualmente o Tocantins possui apenas um curso de Fonoaudiologia disponível na rede privada de ensino, não havendo opções na rede pública. Quanto ao curso de Terapia Ocupacional, o estado não conta com nenhuma instituição que faça a oferta da graduação.

“Nós sabemos que essa carência de oferta educacional resulta em uma demanda reprimida por profissionais qualificados nessas áreas de atuação, e isso tem um impacto muito significativo na saúde e bem-estar dos tocantinenses, principalmente para as pessoas com deficiência, incluindo o Transtorno do Expectro Autista”, ressaltou Barbosa.

Entre os pontos levantados para justificar o requerimento estão: suprimento da demanda, intervenção precoce e acompanhamento contínuo de pacientes; Inclusão social e autonomia, e impacto econômico positivo para o Estado.

“A disponibilidade de profissionais qualificados em Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia atrairão investimentos na área da Saúde, incluindo clínicas e centros de reabilitação. Esses investimentos não apenas promoverão a geração de empregos, mas também impulsionarão o desenvolvimento da economia local”, completou o deputado.