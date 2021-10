Kátia Barbosa é a grande chef a se apresentar no palco da Cozinha Show nesta quinta-feira, 28

A chef Kátia Barbosa, conhecida nacionalmente, abre nesta quinta-feira, 28, a 15ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) que voltará a ter a participação do público, depois de um ano, e contará com 38 participantes oferecendo diferentes pratos da gastronomia regional. A chefe inaugura a nova Cozinha Show, que ganhou um espaço amplo e confortável dentro de um túnel de 800 metros quadrados, onde funcionará a Mercearia FGT, com estandes com produtos artesanais como queijos, temperos e também uma adega para degustação de vinhos e licores, entre outros produtos da região. A programação do FGT 2021 segue até domingo, 31.

Kátia Barbosa, que faz parte do grupo de jurados do programa Mestre do Sabor, da TV Globo, ficou famosa por sua invenção do bolinho de feijoada, receita criada para o seu lendário botequim Aconchego Carioca, no Rio de Janeiro. A chef, que tem mais cinco restaurantes, recentemente criou o Kátia em Kasa, delivery popular de comida brasileira acessível para enfrentar a pandemia.

Antes, passam pelo palco do Cozinha Show, Maria do Socorro e convidados com a Cozinha da Melhor Idade e os chefs Helves Frank e Robert Sparenberg Neto.

Na programação artística desta quinta se apresentam os músicos regionais Ítalo Pereira, Paulinho Braga, 3 tons de preto, e Dorivã, além da performance circense do circo Os Kaco e do Palhaço Batatinha e Cia.

O festival

Neste ano, o FGT conta com 38 participantes espalhados pelo circuito gastronômico, três espaços ‘Pocket Shows’, para apresentações de artistas regionais, além das apresentações itinerantes em todo o circuito, promovidas pelos artistas culturais circenses. Para a criançada terá o ‘Espaço Kids’, com brinquedos gratuitos, como pula-pula, piscina de bolinha, oficina de slime e pinturas em gesso. Os pratos e preços podem ser consultados na ferramenta digital chatbut.

Programação 28/10

Cozinha Show – Circuito Gastronômico

18h – Cozinha da Melhor Idade: Maria do Socorro e convidadas preparam a receita ‘Maria Caju’

19h – Encontro de Chefs: Helves Frank x Robert Sparenberg Neto

20h30 – Apresentação Nacional – Chef Kátia Barbosa

Artistas

19h30 – Ítalo Pereira, Paulinho Braga, 3 tons de preto

21h30 – Dorivã

Performance Circense do circo Os Kaco e Palhaço Batatinha e Cia