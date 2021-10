Prefeitura de Palmas leva vacinação contra a Covid-19 nos dias do evento

Além de saborear o melhor da culinária tocantinense no 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que começa nesta quinta-feira, 28, a população terá a oportunidade de vacinar contra a Covid-19 e Influenza. Presente no evento, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibilizará aos frequentadores a oportunidade de receberem a 1ª e 2ª e a dose de reforço do imunizante da Pfizer. A Ação no FGT faz parte do projeto ‘Mais Saúde’ da Prefeitura de Palmas, que tem levado vacinação e outras ações a diversos bairros e feiras da Capital.

Em um espaço reservado para a Semus, os profissionais da saúde vão se revezar na aplicação do imunizante da Pfizer, lembrando que o intervalo entre a primeira e segunda dose foi reduzido para 21 dias. Conforme a diretora de Vigilância em Saúde da Semus, Marêssa Castro, a oportunização das doses no programa ‘Mais Saúde’ aumenta o alcance daquela população que ainda não se imunizou. A vacinação ocorrerá a partir das 18 horas.

A vacinação está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. A área técnica da Vigilância em Saúde reforça que os idosos e profissionais da saúde devem observar o intervalo de seis meses (180 dias) da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos, de 28 dias. Importante informar que o adiantamento de 21 dias é referente à segunda dose e que o reforço segue o mesmo intervalo.

A vacina da Influenza, por sua vez, está disponível para a população acima de seis meses de idade.

Capim Dourado

Iniciada no dia 19 de outubro na Feira da 304 Sul, a Ação do ‘Mais Saúde’ também será levada para o Shopping Capim Dourado no sábado, das 11 às 20 horas. Nesta ação, será disponibilizada a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante da Pfizer e também a vacina contra a Influenza.