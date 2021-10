Em Palmas, ponto facultativo do Dia do Servidor Público é transferido para 1º de novembro

Comemorado no dia 28 de outubro, neste ano o Dia do Servidor Público em Palmas será celebrado no dia 1º de novembro. O Decreto de nº 2.118 que transfere o ponto facultativo nas repartições públicas municipais foi publicado nesta terça-feira, 26, no Diário Oficial do Município. Os serviços essenciais serão mantidos e as unidades municipais de ensino funcionarão normalmente, uma vez que têm calendário escolar próprio.

Com a alteração, os servidores municipais terão um feriado prolongado, emendando o final de semana, dos dias 30 e 31, com o feriado nacional de Dias de Finados, 02 de novembro. Servidores administrativos da Secretaria de Educação também folgam neste dia 1º.

Serviços essenciais

No entanto, no período de feriado, o expediente será mantido para os serviços essenciais, que, por natureza, exijam regime de plantão permanente, como os atendimentos de saúde. Estarão abertos o Centro de Atenção Especializada Francisca Romana Sousa Chaves (Policlínica da Quadra Arno 31), Policlínica de Taquaralto, Ambulatório de Atenção à Saúde Dr. Eduardo Medrado (Amas), as Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Também terão continuidade os serviços de limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública; dos conselhos tutelares e outros ligados ao serviço social, que mantenham sistema de plantão.

Feriado

Já no feriado do dia 02 estarão fechadas as escolas, mas terão continuidade os demais serviços que exigem continuidade e os servidores que trabalham em regime de plantão.