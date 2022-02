Justiça Federal em Gurupi divulga data de inscrições para seleção de estágio

A Subseção Judiciária de Gurupi iniciará nesta segunda-feira (7) as inscrições para o processo seletivo de estagiários de Direito. Os candidatos irão compor cadastro de reserva para estágio e serão convocados de acordo com a necessidade da Justiça Federal. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site portal.trf1.jus.br/sjto, na seção “avisos”. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 25 de fevereiro.

Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados entre o 6º e 8º período do curso de direito de instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). A duração semanal do estágio é de 25h, distribuídas em 5h diárias, de segunda a sexta-feira, dentro do período de expediente funcional. A remuneração mensal do estágio é de R$ 856,00 e inclui auxílio-transporte por dia útil trabalhado. A validade do cadastro de reserva será de seis meses, a partir da data de homologação do resultado final.

Devido às restrições e medidas de combate à pandemia da covid-19, o processo seletivo será realizado por meio de análise de histórico de notas. As inscrições serão realizadas no período de 7 a 25 de fevereiro de 2022, por meio do e-mail: sesap.gur@trf1.jus.br. O(a) candidato(a) deve anexar arquivo de cópias digitalizadas ou assinadas eletronicamente dos documentos descritos no edital.