Justiça Eleitoral promove atendimentos itinerantes entre 1º e 6 de março – em municípios do Tocantins

Entre os dias 1º e 4 de março, a Justiça Eleitoral do Tocantins leva os serviços cartorários de forma itinerante a mais municípios do interior do Tocantins, totalizando 30 cidades atendidas em 2022. Para votar nas Eleições Gerais em 2 de outubro, termina em 4 de maio o prazo para alistamento eleitoral (1º título), revisão e regularização do título.

Os eleitores de Angico (9ª Zona Eleitoral), Povoado Alto Lindo/Goiatins (32ª Zona Eleitoral), Aldeia Pedra Branca/Goiatins (32ª Zona Eleitoral) e Pium (13ª Zona Eleitoral) serão contemplados com as ações itinerantes. Para receber atendimento, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. No caso dos jovens do sexo masculino com mais de 18 anos que forem tirar o primeiro título, será necessário ainda a apresentação do comprovante de quitação do serviço militar.

