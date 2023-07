Júri técnico começa fase de degustação dos pratos inscritos no 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu

Cor, sabor, aroma, originalidade e criatividade são alguns dos itens avaliados pelo corpo de jurados técnicos na fase de degustação dos pratos inscritos no 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). A avaliação começou na manhã desta segunda-feira, 24, e vai até sexta, 28, na sede da Agência Municipal de Turismo (Agtur), no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. A lista com as inscrições dos classificados foi disponibilizada no Diário Oficial do Município de 18 de julho. Para conferir a lista completa, clique aqui.

No total, 130 inscrições cumpriram as normas do edital, passando para a etapa de degustação da seguinte forma: 27 Pratos Salgados, 32 Pratos Doces, 53 Comidinhas Salgadas, dez Trailer/Food Truck, quatro na categoria ‘Saúde e bem-estar’ e quatro da ‘Rota Gastronômica de Taquaruçu’.

O corpo de jurados da degustação foi indicado pelos parceiros do FGT do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-To) e pela Empresa Júnior do curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Experiência e criatividade

Com o nervosismo de quem está estreando no evento, Amanda de Assis investiu em um ingrediente queridinho dos tocantinenses, a carne de sol, com purê de batata-doce, acompanhado de uma geleia agridoce. “Estou um pouco nervosa em estar aqui em frente aos jurados, mas fiz um prato com todo carinho para agradá-los e poder participar desse evento maravilhoso”, disse a concorrente.

Para a instrutora do Senac, Roberta Ribeiro, essa fase é muito importante para a escolha dos pratos que representarão o FGT. “É fundamental a presença do júri técnico na seleção, para os participantes entenderem que a apresentação e a constituição nutricional do prato são importantes. E nós como técnicos tentamos repassar dicas aos concorrentes para poderem chegar ao Festival com um prato bem bacana para atender ao público do evento.”

O presidente da Agtur, Giovanni Assis, diz que a fase é importante para os inscritos pelo retorno dado pelos jurados. “Esse é um momento muito importante, pois os jurados tem a responsabilidade de degustar e escolher os melhores, pois este ano, nós tivemos recorde de inscrições, mas precisamos escolher os melhores, e, este será o grande desafio dos jurados, para escolherem os melhores que vão está no Festival”, ressaltou o gestor.

Critérios da avaliação

Para a valorização dos ingredientes culinários regionais, os pratos obrigatoriamente devem conter no mínimo um ingrediente típico da culinária tocantinense. Cor, sabor, aroma, originalidade e criatividade são alguns dos itens avaliados pelo corpo de jurados técnicos durante a degustação.

Serão disponibilizados 15 minutos para cada participante, que deverá executar o pré-preparo necessário para apresentação do prato em tempo hábil. O participante deverá levar os utensílios necessários para preparação (panelas, frigideiras, talheres, etc.).

O participante deverá entregar a cada jurado a receita da degustação digitada e impressa. Os custos de ingredientes e utensílios adicionais para apresentação da preparação serão de responsabilidade do concorrente.

Já os concorrentes da categoria Trailer/Food Truck deverão, além dos critérios mencionados acima, apresentar o veículo para a conferência dos equipamentos e da infraestrutura para preparação de alimentos, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além da documentação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em dia.

17º FGT

O evento será realizado de 6 a 10 de setembro, em Taquaruçu, com a previsão de participação de 47 concorrentes. Este ano, dentre as novidades anunciadas pela Prefeitura de Palmas há a ampliação da categoria vegetariana, para Saúde e bem-estar, que estende as opções de preparações para intolerantes a lactose e para o público que busca por opções light e diet. E por fim, o aumento no valor das premiações, passando de R$ 72 mil para R$ 114 mil. Agora serão R$ 10 mil para os primeiros lugares, R$ 6 mil para os segundos lugares, e R$ 3 mil para os terceiros, em cada categoria.

Para mais informações o edital completo pode ser consultado aqui.