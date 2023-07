Jardim Janaína, Jardim Laila e Lago Sul recebem roçagem

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está realizando nesta segunda-feira, 24, limpeza de áreas verdes no Jardim Janaína, Jardim Vitória I e II, Jardim Laila e Lago Sul, em Palmas. A limpeza é feita com tratores ou máquinas de roço costal em áreas verdes e canteiros. A programação atende ainda as Quadras Arse 32 (306 Sul), Arso 34 (309 Sul), ACSE 80, 120 e 130 (802, 1202 e 1302 Sul) e Arso 131 (1303 Sul).

Para melhorar a visibilidade de esquinas, o mesmo serviço é realizado em áreas lindeiras às Avenidas LO-07, Teotônio Segurado e os cruzamentos das Av. NS-08 com LO-05 e da Av. NS-02 com JK.

Para atender toda a cidade, a Superintendência de Serviços Públicos realiza rodízio, de 45 a 60 dias, entre as 190 quadras e setores da Capital, para aparagem da grama e remoção de capim. Em locais onde o morador note necessidade de limpeza mais urgente, é possível solicitar à Seisp pelo telefone (63) 3212-7426, das 13 às 19 horas. Os pedidos enviados por moradores são incluídos na programação diária de atendimentos.

Há uma equipe designada para limpeza e manutenção nas praças da Arse 102 (1006 Sul) e de Taquaruçu. Outras equipes realizam, ao longo do dia, de manutenção de gramados em canteiros da Av. NS-04 e NS-10 e na rotatória da Av. NS-02 com a Av. JK. Já a equipe de paisagismo está realizando manutenções no cruzamento da Av. NS-02 com a LO-11 e na Av. NS-03 e a Av. NS-01 recebe pintura de meio-fio.