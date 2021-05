Josi Nunes participa de reunião para discutir viabilidade da implantação de um Campus da UnirG em Dianópolis

Na tarde desta segunda-feira (10), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, se reuniu com o prefeito de Dianópolis, José Salomão, para discutirem sobre a solicitação do município da região Sudeste do Tocantins para receber um polo da Universidade de Gurupi – UnirG com a oferta do curso de medicina.

A reunião, realizada no auditório do Centro Administrativo da UnirG, também contou com a presença do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, do Deputado Estadual Ricardo Ayres, do presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi Rodrigo Maciel, do presidente da Câmara de Vereadores de Dianópolis, Manin do Zora, do presidente da fundação UnirG, Thiago Piñeiro Miranda e da reitora da UnirG, Sara Falcão, além de vereadores dos dois municípios.

Para Josi Nunes, uma parceria com Dianópolis seria fundamental para o desenvolvimento da região Sudeste e para o crescimento da UnirG em âmbito estadual. “Eu vejo de forma muito positiva a possibilidade, pois já temos a UnirG em Paraíso e outros municípios estão interessados em ter um polo da nossa instituição, a exemplo de Dianópolis, que é uma cidade estratégica no Sudeste do Estado. Essa reunião é um primeiro passo para transformar toda aquela região, e no que depender do poder público de Gurupi, estaremos concretizando essa parceria”, frisou.

O prefeito de Dianópolis, José Salomão, afirmou que a concretização da instalação da UnirG no município teria um valor incalculável. “Vai beneficiar toda região Sudeste, inclusive o Oeste da Bahia pela proximidade. Então isso tem uma repercussão incalculável no ponto de vista econômico, porque Dianópolis vai se transformar numa cidade universitária, oferecendo cursos na área de saúde e beneficiando as famílias dianopolinas que muitas vezes deslocam seus filhos para estudarem em locais distantes”, disse.

O deputado estadual Ricardo Ayres também defende e apoia a parceria entre os municípios e a instituição. ”Dianópolis é uma cidade com potencial enorme e a região Sudeste, como um todo, precisa oferecer oportunidade de formação para seus jovens, proporcionando mais qualidade de vida para as pessoas que moram na cidade e região”, afirmou.

Para Thiago Miranda, presidente da Fundação UnirG, a expansão é um amadurecimento institucional da UnirG, que está saindo de Gurupi para outros municípios. “Está havendo uma procura de vários prefeitos, o que nos deixa orgulhosos deste reconhecimento dos gestores municipais pela nossa instituição, que estando no município, engrandece toda região, é uma satisfação fazer parte desse processo de expansão que leva desenvolvimento ao estado do Tocantins”, destacou.

A reitora da UnirG, Sara Falcão, explicou sobre o trâmite para que se concretize a parceria e colocou a Universidade a disposição para contribuir com o Município para ampliar o acesso ao Ensino Superior na região sudeste do Tocantins. “Após esse pedido oficial, iremos informar oficialmente o município de Dianópolis qual a estrutura física necessária para instalação de um campus. Havendo as condições adequadas para isso, é dado o início ao estudo de viabilidade de implantação e, em seguida, outros trâmites legais são necessário”, explicou.

Segundo a reitoria da UnirG, além de Dianópolis, já formalizaram o pedido por um campus da universidade as cidades de Alvorada, Pium, Formoso do Araguaia e Caseara. Recentemente, a instituição realizou seu primeiro vestibular no Campus de Paraíso do Tocantins, primeira cidade a receber uma estrutura de expansão da UnirG.