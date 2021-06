Prefeitura de Porto Nacional discute implantação de projeto de psicultura

Na terça-feira, 15, foi assinado um Termo de Cooperação entre o Ruraltins (Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins), e o município de Porto Nacional. Construindo uma rede de apoio entre Município e Estado para fomentar e promover o desenvolvimento de projetos que oportunizem o desenvolvimento da psicultura, gerando renda para os produtores rurais e pescadores.

De acordo com Renato Jaime, Presidente do Naturatins, o Governo do Estado está disponibilizando 10 milhões de reais em crédito que devem ser investidos em projetos de pequenas propriedades do Tocantins. Estimulando assim o crescimento desses produtores rurais, e fomentando a potencialização do Estado no cenário nacional com atividades de psicultura.

O Engenheiro Andrey Costa enfatizou que o projeto contemplará pilares importantes como o econômico, ambiental e social. Segundo Andrei, o Tocantins tem potencial para se tornar um dos destaques do país. Pois a psicultura tocantinense tem características diferentes de outros estados do país. Características que favorecem uma produção em maior escala, é isso que o projeta visa alcançar.

O Prefeito, Ronivon Maciel, mostrou empolgação com o projeto. Segundo o Prefeito a implantação de um projeto desse porte trará muitos benefícios para o município. Geração de renda, trabalho e em consequência melhoria na qualidade de vida dos pescadores e produtores rurais.

Estiveram presentes na ocasião a Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, Miyuki Yashida, o Presidente do Naturatins, Renato Jaime, Aníbal Lamartina, Vice-Presidente do Ruraltins, Gerente de Pesca e Aquicultura do Ruraltins, Andrei Chama da Costa, Tiago Tardivo representando o Secretário Jaime Café, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura. O Prefeito, Ronivon Maciel, contou ainda com o aporte do secretariado local. Gefferson Barros, o Presidente da Agência de Regulação, Serviços Públicos e do Meio Ambiente Fabrício Machado, o Secretário de Governo Silvaney Rabelo, e Secretário de Produção Alcides Serpa, e da Senhora Aline, representando a Colônia de Pescadores.