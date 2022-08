IVM está com inscrições abertas para qualificação em ‘Excelência no Atendimento’

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas (IVM) está com inscrições abertas para a qualificação profissional em Excelência no Atendimento e Boas Práticas no Setor Público. O curso oferece 20 vagas e será ofertado somente na modalidade presencial, no período de 22 de agosto a 02 de setembro.

Pode participar da qualificação o servidor efetivo ou comissionado/contratado em pleno exercício no Município. A inscrição será efetivada mediante autorização da chefia imediata e deverá ser requerida no site do IVM; a carga horária será de 40 horas/aula. As aulas serão ministradas pelo professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT) José Filadelfo da Silva e acontecerão na sede do IVM, no período matutino.

Segundo previsto no edital, o curso abordará conceitos e importância da qualidade no atendimento, formas e técnicas de aplicação da qualidade em serviço, a qualidade na prestação do serviço público e a qualidade dos serviços prestados. O objetivo é capacitar o servidor a utilizar como diretrizes a humanização no atendimento, assertividade, resolutividade e responsabilidade, bem como a ética aos usuários do serviço municipal.

Cronograma

Período de inscrições – 08/08 a 19/08

Análise, seleção e publicação do resultado definitivo – 19/08

Aulas teóricas e práticas – 22/08 a 22/09