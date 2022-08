Educação empossa membros do Conselho de Alimentação Escolar

A Secretaria da Educação empossou nesta quarta-feira, 10, novos membros para integrar o Conselho Estadual de Alimentação Escolar – CAE-TO, na gestão de 2021 a 2025.

Tomaram posse os membros Shierley Régia Costa Colino de Sousa, em substituição a Maria de Cássia Medeiros Borges Mendonça e como suplente Albanita Keila da Silva Lima, em substituição a Juliana Ferreira de Oliveira, ambas representando o Poder Executivo.

E a suplente Rosy Franca Silva Oliveira, em substituição a Carlos de Lima Furtado, representando as entidades docentes, discentes e trabalhadores na área da educação. A atual formação do conselho tomou posse em junho de 2021.

O secretário Fábio Vaz ressaltou a necessidade do trabalho em parceria. “O Conselho é fundamental num estado maduro, este é responsável por acompanhar as políticas públicas com bom senso e responsabilidade. É parceiro, no sentido de nos ajudar a ofertar um atendimento cada vez com mais qualidade”, comentou.

Fábio Vaz frisou a necessidade de um olhar voltado para as realidades das famílias e para as diversidades de cada região. “É a nossa preocupação que a escola ofereça uma alimentação de qualidade, por isso, garantimos um aumento de 71% no valor do repasse da alimentação escolar, no início do ano”, afirmou.

O presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, Jurandir Fidelis, comentou que pauta o trabalho no diálogo e na cooperação. “Neste ano já realizamos visitas a nove Diretorias Regionais de Educação e em algumas escolas com o objetivo de conhecer a realidade e dar orientações”, frisou.

Emires de Sousa Reis, que integra o conselho desde 2005, como representante das entidades docentes, falou do significado do trabalho realizado pela entidade. “Eu sou conselheira com muito amor, porque sei o quanto a alimentação escolar é fundamental na vida de um aluno que reside na zona rural ou tantos outros que estão em situação de vulnerabilidade, e encontra na escola, uma boa alimentação. E estudantes com fome não conseguem ter um bom desempenho na aprendizagem”, acrescentou Emires.

O Conselho de Alimentação Escolar é um órgão colegiado de caráter fiscalizador permanente, deliberativo e de assessoramento, instituídos no âmbito de Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

O Conselho é responsável pelo controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e tem como principal função zelar pela concretização da alimentação escolar de qualidade e orientar sobre o planejamento dos recursos, aquisição dos alimentos e condições de armazenamento.