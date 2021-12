Instituto 20 de Maio inicia curso de Formação de Instrutores

Com carga horária de 40 horas e a participação de 42 candidatos selecionados, segue até sexta-feira, 17, o curso de Formação de Instrutores no Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), iniciado nesta segunda, 13. O treinamento é realizado pela IBC Consulting, conveniada da FVG no Tocantins, e já está na terceira e última etapa do Processo de Seleção e Credenciamento de Servidores do Município de Palmas para exercer atividade de instrutoria.

De acordo com a presidente do IVM, Jacqueline Vieira, a meta para o ano de 2022 é a excelência por meio da inovação metodológica. “Os instrutores da nossa rede municipal devem ser bem qualificados. Por isso, a Prefeitura de Palmas tem investido na melhor formação e aperfeiçoamento dos instrutores, criando uma unidade de conexão em conhecimento, prática, tecnologia, ciência e inovação.”

Para Fábio Chaves, presidente da Fundação do Meio Ambiente de Palmas (FMA), está sendo bastante satisfatório participar do treinamento. “Fico extremamente feliz por saber que os servidores terão as informações necessárias dentro de uma pedagogia totalmente antenada com os novos formatos de transmissão de conhecimento em níveis nacional e internacional”, disse.

“O dia de hoje foi de muita reflexão, aprendizados e principalmente tocar essas pessoas para a importância do papel do instrutor no que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade, esperamos que no decorrer dos próximos dias, possamos repassar mais conteúdo, vivência e prática, fechando nosso treinamento com chave de ouro”, declarou a psicóloga e master coach Mara Suassuna, que está ministrando o curso.

Após publicação do resultado definitivo, os aprovados serão credenciados para ministrar cursos em oito áreas: Desenvolvimento Humano; Gestão Administrativa; Gestão Orçamentária e Financeira; Legislação; Tecnologia da Informação; Gestão de Políticas Públicas e Gestão Ambiental; Comunicação e Marketing; Contabilidade. São mais de 100 temáticas distribuídas entre as áreas dos cursos ofertados pelo edital.