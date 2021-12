Prefeita Josi Nunes recebe caminhão caçamba para a agricultura familiar

Na manhã desta segunda-feira, 13, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, recebeu um novo caminhão caçamba para o município, fruto de recursos destinados pelo deputado federal Célio Moura. A entrega foi realizada na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Palmas.

O veículo custou R$ 322.250,00. Este valor foi destinado pelo deputado Federal Célio Moura, via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Codevasf. Segundo a prefeita Josi Nunes, o caminhão será destinado para atender as demandas da agricultura familiar de Gurupi.

“Este caminhão é mais um veículo que adquirimos, fruto de recursos destinados pelo deputado Célio Moura, que será muito bem utilizado por nossos produtores rurais, é mais um resultado do trabalho de parceria que estamos realizando com a Bancada Federal, adquirindo recursos e estrutura para nosso município”, disse a prefeita.

O deputado federal Célio Moura destacou a importância da cidade de Gurupi no contexto econômico do Estado e se mostrou satisfeito por contribuir com a Capital da Amizade. “Gurupi é uma das cidades mais importantes para a economia do Estado do Tocantins, é uma cidade referência para todos nós, eu confio no trabalho da prefeita Josi Nunes, foi uma boa deputada, está sendo uma boa gestora e eu quero ser parceiro de Gurupi, fico feliz em poder estar contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento desta cidade”, comentou.