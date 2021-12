Hospital e Maternidade Dona Regina alerta população sobre estoque crítico de leite materno

O Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina está com estoque em situação crítica, devido à queda significativa no número de doações. O banco de leite atende diariamente cerca de 40 bebês e precisa da ajuda de mulheres que possam realizar a doação.

A nutricionista e coordenadora do Banco de Leite do Dona Regina, Walkíria Pinheiro, faz um alerta. “Nosso estoque está muito baixo, e isto é preocupante, pois muitos bebês precisam da doação para se alimentar. Um dos motivos da queda é o tempo de férias e recessos de final do ano que se iniciam, porém a demanda permanece neste período”, afirma.

Para doar

As mamães que desejam ser doadoras de leite humano podem entrar em contato com o Banco de Leite. Em seguida ao contato, a mãe será cadastrada e receberá a visita de uma enfermeira do Banco de Leite e receberá kit para a coleta contendo: touca, gases, máscara, materiais informativos e frascos esterilizados, assim como informações e orientações do procedimento de coleta e armazenamento do leite.

O leite que for coletado pode ficar armazenado de 7 a 10 dias, depois desse período, as mamães devem comunicar o Banco para o recolhimento. Como forma de estimular a doação, a mãe que doa leite tem o direito de realizar consultas com uma pediatra e uma nutricionista do Banco de Leite para acompanhamento de seu filho até os seis meses de vida.

Local para doar

As mães interessadas em realizar a doação de leite devem procurar uma das unidades da Rede Estadual de Banco de Leite do Tocantins, que é composta por três unidades: Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR), em Palmas – 0800-646-8283; Hospital Dom Orione, em Araguaína – (63)98403-7458; Hospital Regional de Gurupi (HRG), em Gurupi – (63) 3315-0258.

A Rede também dispõe de dois pontos de coletas de leite, um no Hospital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional, com o telefone para contato (63) 3363-8301, e outro no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, cujos números para contato são (63) 3904-1232/1224.