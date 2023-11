Inscrições para submissão de trabalhos na III Mostra da Fesp são prorrogadas até 15 de novembro

O prazo para submissões de resumos para a III Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) foi prorrogado até dia 15 de novembro. A Mostra será realizada no Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra) nos dias 27, 28 e 29 de novembro.

O evento é direcionado a profissionais da saúde, pesquisadores e servidores vinculados ao Programa Municipal de Bolsas de Ensino e Pesquisa para Educação para o Trabalho em Saúde, gestores da Fesp e da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), membros do Conselho Municipal de Saúde (CMS), residentes, instituições de ensino e pesquisa parceiras e comunidade, para a promoção e discussão de pesquisas e produtos técnico-científicos aplicados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e para a comunidade dos territórios de saúde.

Para se inscrever acesse o link.

Sobre a submissão

Conforme o edital, serão permitidos até cinco autores para cada resumo inscrito. Cada participante poderá submeter no máximo um resumo na qualidade de primeiro autor ou autor principal, podendo participar na qualidade de coautor em mais um resumo, inscrito por outro participante.

Embora um mesmo autor possa participar da autoria de dois resumos, no momento da submissão do resumo poderá ser indicado como apresentador de apenas um deles.

Para submissão de resumos, serão aceitas as seguintes categorias: Pesquisa, Relato de práticas exitosas em saúde, Projetos de intervenção, Projetos de ensino, Projetos de inovação tecnológica e Projetos de pesquisa (somente para residentes do Plano Integrado de Residências em Saúde, para pesquisadores do Programa Municipal de Bolsas de Ensino e Pesquisa para Educação para o Trabalho em Saúde).

Não serão aceitos resumos que sejam de revisão bibliográfica.

Serão aceitas apenas produções inéditas, sendo desconsiderados trabalhos produzidos e aceitos em outros eventos da mesma natureza.

Os resumos recebidos e aprovados que foram apresentados serão publicados nos Anais do evento. As regras para submissão constam no edital.

A publicação dos resumos nos Anais do evento está condicionada à apresentação dos trabalhos/produtos/experiências para a comissão avaliadora conforme cronograma divulgado pela Mostra.

Evento

A III Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação é um evento da Fesp juntamente com a Semus, e visa compartilhar resultados de pesquisas científicas, produtos técnicos e experiências desenvolvidos conforme a Portaria Fesp Nº 47, de 13 de abril de 2023, que reestrutura o Núcleo de Pesquisas Aplicadas à Saúde e com a Lei n.º 2.240, de 23 de março de 2016, que reestrutura o Programa Integrado de Residências em Saúde e o Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho, no âmbito da rede municipal de saúde de Palmas. Busca também fortalecer o Sistema Integrado de Saúde Escola – Sise SUS.

Cronograma