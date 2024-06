Inscrições de quadrilhas do 32º Arraiá da Capital são homologadas

De 19 a 24 de junho deste ano, o público tem um encontro marcado com as melhores quadrilhas juninas de Palmas na 32ª edição do Arraiá da Capital. A homologação das agremiações que irão concorrer no concurso de juninas de 2024 foi publicada pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) no Diário Oficial do Município, desta segunda-feira, 3.

Doze quadrilhas juninas irão concorrer nesta edição do certame, sendo nove no Grupo Especial e três no Grupo de Acesso. A ordem das apresentações será definida através de sorteio presencial, com a participação dos representantes das quadrilhas, a ser realizada nesta quarta-feira, 5, às 18h, na FCP, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Vale lembrar que, na edição deste ano, a festa acontecerá de 18 a 24 de junho no estacionamento do Estádio Nilton Santos.

Confira as juninas participantes

Grupo Especial

1 Arrasta Pé do Liberdade

2 Cafundó do Brejo

3 Estrela do Sertão

4 Explosão Amor Caipira

5 Fogo na Cumbuca

6 Matutos da Noite

7 Nação Junina

8 Pizada da Butina

9 São João das Palmas

Grupo de Acesso

10 Encanto Luar

11 Fulo de Mandacaru

12 Pula Fogueira