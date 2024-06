Blitze divulgam programação da Semana do Meio Ambiente 2024

Três blitze para divulgar a Semana do Meio Ambiente 2024, foram realizadas nesta segunda-feira, 3, pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). A Semana do Meio Ambiente com ações de sensibilização para temática ambiental segue até a próxima sexta-feira, 7.

Neste primeiro de ações, além de divulgar a programação, as equipes formadas por técnicos da FMA e agentes de trânsito abordaram pedestres, motociclistas e motoristas para uma ação de conscientização sobre a importância de se adotar um modo de vida sustentável, com foco na preservação ambiental. As blitze se concentraram nas avenidas JK, em frente à Prefeitura de Palmas, na Avenida NS-02, entre a Feira Coberta da 304 Sul e o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, e na Avenida Tocantins, em Taquaralto.

O aposentado Odival Silva elogiou a iniciativa do Município e disse considerar o cuidado com o meio ambiente uma das boas coisas que o Poder Público deve fazer. “O meio ambiente precisa ser melhor cuidado, porque se a gente prestar atenção, as coisas estão diminuindo muito. Atualmente são poucos animais nas matas, poucos peixes nos rios. Eu pesco e vejo isso. As pessoas não caçam ou pescam só para comer, muitas vezes é para comercializar de forma ilegal, então o Poder Público tem que fiscalizar e agir, sim”, defendeu.

A programação da Semana do Meio Ambiente nesta terça-feira, 4, será de trilhas guiadas nas Escolas de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, na parte da manhã, e Padre Josimo, na parte da tarde, além de uma ação de sensibilização sobre o Programa de Coleta Seletiva de Palmas, à tarde, em vários pontos da cidade.

PROGRAMAÇÃO – 4 de Junho (ter)

Trilhas Guiadas

Local: Córrego Bota e Tira

Horário: 9h às 10h

Participação: ETI Caroline Campelo

Local: Córrego Sussuapara/Parque dos Povos Indígenas

Horário: 16h às 17h

Participação: ETI Padre Josimo

Sensibilização nos Ecopontos

Horário: 13h às 18h

Locais:

-Ecoponto da JL Meurer

-Ecoponto da Defensoria Pública

-Ecoponto da Arne 13 (108 Norte)

-Ecoponto da Arso 42 (405 Sul)

-Ecoponto da Fundação de Meio Ambiente