Impup realiza segunda oficina comunitária sobre o Parque Linear do Córrego Machado

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup) realiza nesta terça-feira, 25, oficina comunitária para construção conjunta da primeira etapa do Parque Linear do Córrego Machado. O evento, que se inicia às 19 horas, na Escola de Tempo Integral (ETI) Eurídice Ferreira de Malo, pretende discutir com a comunidade as principais demandas da população, identificar as necessidades locais e o zoneamento dos equipamentos comunitários e de lazer que serão instalados.

Segundo a presidente do Impup, Germana Pires Coriolano, a criação do Parque Linear do Córrego Machado insere o município de Palmas em discussões que têm grande visibilidade, por se tratar de iniciativas que substituem intervenções humanas poluidoras ou ecologicamente agressivas, por práticas sustentáveis inspiradas em ecossistemas saudáveis.

A presidente contou que o projeto, denominado Qualificação Socioambiental na área do Córrego Machado – Regularização Fundiária e Criação de Parque Linear, foi selecionado pelo Projeto Desenvolvimento Urbano Sustentável (DUS) para participação de processo de consultoria. Esse processo de seleção de municípios é fruto de parceria entre o Ministério das Cidades e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, com recursos do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha. “Palmas ficou entre as seis cidades selecionadas para serem parceiras na continuidade do referido Projeto DUS a fim de desenvolver suas propostas em um projeto concreto de Desenvolvimento Urbano Integrado, apto para ser financiado”, explicou Germana.

O Córrego Machado

O Córrego Machado tem aproximadamente oito quilômetros de extensão, nascendo próximo ao bairro Santa Bárbara e dividindo bairros populosos como Jardim Aureny I, II, III e IV, passando por áreas que estão em processo de Regularização Fundiária, a exemplo do setores Irmã Dulce e União Sul, desembocando no Ribeirão Taquaruçu Grande, tendo, portanto, uma importância muito grande do ponto de vista ambiental e por ser o escoamento natural da drenagem de toda a área.