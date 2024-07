Agtur prorroga inscrições para seleção de jurados do Festival Gastronômico de Taquaruçu

A Agência Municipal de Turismo de Palmas (Agtur) estendeu até a próxima quarta-feira, 3, o credenciamento para as vagas de jurados que irão avaliar os pratos do 18º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). A seletiva visa captar 15 jurados técnicos titulares e outros três suplentes. Os profissionais precisam comprovar experiência e atuação no segmento de alimentos e bebidas. A alteração no cronograma foi publicada na última edição do Diário Oficial Municipal (DOM), desta sexta-feira, 28.

Conforme o edital, podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou pessoas jurídicas (incluídas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Cnae 7490-1/99). As inscrições podem ser feitas na sede da Agtur, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, das 13 às 18 horas. Os interessados deverão entregar os documentos exigidos em envelope lacrado e assinado.

Os jurados selecionados serão os responsáveis por avaliar as produções culinárias em duas etapas. Na primeira fase de degustação, que ocorrerá na sede da Agtur, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. Eles irão avaliar os pratos dos interessados que se inscreveram para participar do FGT; que inclusive, podem se candidatar também até a próxima quarta-feira, 3.

Já na segunda fase de degustação, que será realizada durante os dias de programação do festival, de 4 a 8 de setembro, os jurados farão a escolha dos campeões por categoria de prato salgado, comidinha salgada, prato doce, food truck, saúde e bem-estar e rota gastronômica.