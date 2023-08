Idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculos dos Cras Karajá I e II têm dia de lazer no Clube da Assemp

Um dia ao ar livre, com acesso à piscina, salão de dança, mesa de jogos e um forrozinho. Esses são os ingredientes de um dia de lazer para os idosos atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de dois Centros de Referências de Assistência Social da Capital: o Cras Karajá I, no Jardim Aureny III, e o Karajá II, no setor Santa Bárbara. A programação acontece nesta quinta-feira, 3, durante todo o dia, no Clube da Associação dos Servidores Municipais de Palmas (Assemp).

Ainda no período da manhã, cerca de 50 idosos, sendo 16 frequentadores do equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), do setor Santa Bárbara e 30 do Jardim Aureny II, usufruíram da estrutura disponível no Clube da Assemp, e aproveitaram para retomar as conversas e interagir. Celena Pires Rocha, de 72 anos, dividia um banco no pátio com o “amigo” Baltazar Albino de Souza, de 78 anos. A conversa animada lembrava a amizade de mais de 10 anos, reforçada com o convívio no Cras. Segundo Celena, o ambiente do Centro de Referência é uma extensão da sua casa. “Eu frequento lá há tanto tempo que nem me lembro, gosto demais, aí de mim, se não fosse o Cras”, enfatiza, acrescentando ainda que esses momentos de lazer lhe trazem muita alegria: “quando envelhecemos precisamos sair um pouco, espairecer a mente”.

O forrozinho, que não pode faltar nas programações com idosos, foi aproveitado pelo integrante do grupo de idosos do Cras Karajá II, Luiz Antônio da Costa, de 80 anos, que animava o salão com a esposa e parceira de dança, Marleide da Silva, de 59 anos. “Eu gosto demais desse povo aqui, de dançar e me divertir. Gosto do Cras, estou lá desde que começou e não largo não”, contou enquanto trocava a parceria de dança pela técnica do Cras, Marisa Reis.

Passeios

Os passeios são acompanhados pela equipe técnica dos Centros de Referência. A coordenadora do Cras Karajá I, Maria Lúcia Aires, destacou que os passeios estão sendo retomados gradativamente, após a pandemia, e este ano o grupo já esteve na Praia da Graciosa, realizando o mesmo tipo de programação. A próxima visita prevista é no Museu Palacinho, ainda sem data fechada. A técnica social de referência, Marisa Reis, acompanhava o grupo durante o passeio.

Conforme a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social Karajá II, a ideia de unir os dois centros agrega mais animação e interação a atividade. “Assim fica mais fácil, produtivo e eles, os idosos, adoram”, opinou. Joana Ribeiro, que estava acompanhada da técnica social de referência, Rose Barros. Também participou da programação a enfermeira residente da Fundação Escola de Saúde (Fesp), Fernanda Aires.

Acesso

Para participar dos grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Cras basta procurar o equipamento mais próximo da residência do cidadão interessado.