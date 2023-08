Escola Municipal Estevão Castro comemora resultados do programa

A equipe pedagógica da Escola Municipal Estevão Castro, localizada no Jardim Aureny III, se reuniu esta semana com os colaboradores do programa Tempo de Aprender, realizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de aprimorar a qualidade da alfabetização nas escolas públicas do País. Os educadores da unidade já identificaram os resultados positivos na aprendizagem dos alunos de 1º e 2º anos, público-alvo do programa.

Segundo a diretora da unidade, Maria Mendes Macena, a adesão ao programa está sendo muito produtiva. “É um reforço muito importante para a recomposição da aprendizagem das crianças. Recebemos excelentes profissionais que acompanham com muito cuidado e carinho cada criança que apresenta alguma dificuldade na alfabetização. É uma parceria de apoio pedagógico muito importante”, destacou a gestora.

A professora Ariane Sousa Rodrigues, colaboradora do programa Tempo de Aprender, destaca que é muito perceptível o desenvolvimento das crianças que estão sendo acompanhadas. “As professoras titulares também percebem a evolução da aprendizagem e nos dão esse retorno”, conta a colaboradora que é acadêmica de Pedagogia. “É um muito recompensador receber as crianças juntando as sílabas e retornando para salas de aula lendo. É um esforço coletivo, um trabalho realizado em conjunto, e por isso é muito gratificante”, revela.

O Programa

Tempo de Aprender é um programa de alfabetização abrangente, cujo objetivo é melhorar a qualidade da alfabetização nas escolas públicas do País. Para isso, o programa realiza ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores, disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos e professores e, ainda, aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada.

O programa propõe ações estruturadas nos seguintes eixos: formação continuada para formação da aprendizagem; apoio pedagógico e gerencial para a alfabetização e

aprimoramento da alfabetização.