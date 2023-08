Prefeitura investe na sinalização de trânsito para garantir mais segurança e mobilidade

A Prefeitura de Palmas, por meio das secretarias Municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) e Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), ampliou e renovou a sinalização de trânsito horizontal e vertical com a aplicação de novas faixas, como a exclusiva para motociclistas. A ampliação é regulamentada pela Lei da Área de Espera n.º 14.071 de 2020, e demais placas sinalizadoras que auxiliam na organização de um trânsito mais seguro e fluido.

O Município investiu cerca de R$ 5,5 milhões ao instalar, desde abril deste ano, 3.089 novas placas de sinalização em todo o plano diretor da Capital. Entre elas, passagem sinalizada de pedestre, velocidade máxima, parada obrigatória, sentido e preferências de circulação de rotatória, entre outras especificações.

Conforme a Superintendência de Obras Viárias da Seisp, a faixa exclusiva para motociclistas proporciona mais segurança aos condutores. O trânsito fica mais organizado, de fácil circulação e seguro, já que deixa concentrado num único local e bem visível os veículos menores, evitando assim acidentes e promovendo mais segurança viária.

Na perspectiva do secretário da Sesmu, Agostinho Júnior, as medidas proporcionam mais segurança para condutores e pedestres, em especial para os motociclistas que passaram a contar com faixas exclusivas.

“Sabemos que o maior número de acidentes acontecem com os motociclistas e muitas vezes ocorre no momento em que o sinal fica verde. Agora, com esta área de segurança, delimitada pelas faixas, faz com que esta categoria se posicione à frente dos carros, para que assim, possam arrancar com segurança na abertura do sinal, evitando contato com os carros que poderiam ocasionar acidentes mais graves”, destacou.

O secretário ainda ressaltou que o motociclista precisa acessar a faixa, mesmo chegando depois, para isso precisará passar pelos corredores que se formam de maneira cuidadosa até chegar à área de segurança. E que medidas preventivas como estas, diminuem acidentes, preservam vidas e diminuem os custos do sistema de saúde.