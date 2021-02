Hospital Geral de Palmas alerta sobre o perigo de golpes por telefone

Com intuito de evitar ações de criminosos neste momento de pandemia, o Hospital Geral de Palmas (HGP) alerta pacientes, familiares e demais acompanhantes, sobre tentativa de extorsão. São golpistas que exigem depósitos em valores altos para o pagamento de procedimentos, que são oferecidos gratuitamente pelo Sistema único de Saúde (SUS). Caso a pessoa seja surpreendida pelas ligações dos estelionatários, deve-se procurar imediatamente a polícia. O contato telefônico da Polícia Civil do Tocantins para denúncias é o número 197. As vítimas também podem registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Virtual pelo endereço: https://www2.ssp.to.gov.br/delegaciavirtual/ ou em qualquer Delegacia da Polícia Civil.

“Recomendamos que, após a internação do paciente, os acompanhantes avisem imediatamente ao grupo da família, por meio de rede social ou telefone, que tal assistência é garantida pelo SUS e o paciente ou familiar não deve pagar por nenhum serviço prestado pela unidade. Outra orientação para paciente, familiares e demais acompanhantes é que fiquem atentos às ligações telefônicas recebidas. Podem ser golpistas se passando por profissionais do Hospital, pedindo valores e causando desconforto, além de prejuízos financeiros”, declara o diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo.

Boletim durante pandemia

Durante a pandemia, o HGP disponibilizou uma equipe qualificada e comprometida (de psicólogos) que entra em contato diariamente com o familiar ou responsável pelo paciente e repassa todas as informações do boletim médico. Tal iniciativa faz parte das medidas restritivas, em busca de garantir a proteção dos profissionais e pacientes internados.