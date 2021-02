Hemorrede convoca população a fazer carnaval solidário

Com o slogan As festas foram adiadas, mas a vida não espera, compareça com seu bloco da alegria aos hemocentros e nos ajude, a Hemorrede Tocantins convoca a população a comparecer aos hemocentros, neste período em que não haverá feriado prolongado de carnaval, para reforçar os estoques de sangue que encontram-se em baixa.

A gerente técnica do Hemocentro Coordenador de Palmas, Eveline Leão Ávila Pessoa, afirmou que “as unidades de coletas estarão funcionando normalmente todos os dias, exceto a unidade de Augustinópolis, onde a prefeitura decretou feriado na terça-feira, 16; e na quarta, 17”.

Ainda segundo a gerente, “tendo em vista a baixa nos estoques de sangue, a necessidade de comparecimento nas nossas unidades durante este período se torna ainda maior. Por isso, pedimos à população que nos ajude a atender as demandas existentes e a salvar vidas”, pontuou.

Horários de funcionamento

Todas as unidades da Hemorrede são abertas de segunda à sexta-feira, das 7 horas às 18h30. Aos sábados, das 7 horas às 12h30, exceto as unidades do Hospital Geral de Palmas (HGP) e de Porto Nacional que não ficam abertas para atendimento.

Agendamento

Em Palmas, a doação pode ser agendada pelo telefone 3218-3232; em Gurupi, no 3312-2237 ou 3312-7545; Araguaína, pelo 3411-2915 ou 3411-2916; Porto Nacional, no 3363-8321; e Augustinópolis pelo 3456-1309.

Critérios de doação

Para efetuar a doação, é preciso observar alguns critérios como: estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50 kg; não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado; ter entre 16 e 69 anos,(jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável) e portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional).