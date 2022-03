Ascom | Hospital de Amor

29/03/2022 – Publicado às 08h30

O hemonúcleo do Hospital de Amor está com os estoques de sangue dos tipos O+ e O- baixos e por isso conta com a sua ajuda! Se você é doador(a) ou tem o desejo de se tornar um(a), venha até a nossa unidade de Barretos (SP) doar sangue.

Para doar é simples: basta pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de um dos seus responsáveis). O departamento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, e aos sábados e domingos, das 7h às 11h.