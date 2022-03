60 anos do Hospital de Amor: conheça a história da Lara Miranda Brito

Ascom | Hospital de Amor

29/03/2022 – Publicado às 08h33

Na série especial “HA 60 anos” dessa semana, você vai conhecer um pouquinho da história da simpática e querida Lara Miranda Brito, de Paraíso do Tocantins (TO). No auge dos seus 27 anos, a engenheira civil e digital influencer, que sempre gostou de correr, fazer musculação e crossfit, começou a sentir um cansaço e uma fraqueza fora do normal. Ao investigar essa perda de rendimento, o diagnóstico surgiu: leucemia mieloide aguda.