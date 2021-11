Halum comandará Secretaria da Governadoria a convite de Wanderlei

Fonte: Cleber Toledo

O atual secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, César Halum, deixará a pasta na segunda-feira, 30, para assumir o comando da Secretaria da Governadoria.

Conversa com a ministra

Halum disse à Coluna do CT que aguardou o retorno da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que estava no exterior. Ele já conversou com ela e disse que a ministra entendeu a situação.

Reforço na interlocução política

Com isso, o governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido) reforça a interlocução política de sua gestão. Além de Halum, a Governadoria já tem outro político experiente em ação, o ex-vereador de Palmas Milton Neris, que, semana passada, assumiu a secretaria executiva da pasta.