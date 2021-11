Deputada Claudia destaca união de esforços no combate às queimadas; TO teve redução de 21%

O Comitê do Fogo realizou na manhã desta quarta-feira, 24, no auditório do Palácio Araguaia, um evento para apresentação do balanço de ações desenvolvidas em 2021. Representando a Assembleia Legislativa, a deputada e presidente da Comissão de Meio Ambiente, Claudia Lelis, destacou a união de esforços no combate às queimadas no Tocantins.

“Ficamos muito felizes com os indicativos positivos resultantes dessa união de esforços e principalmente com a redução de 21% das áreas queimadas, no ranking nacional entre os estados que mais queimam, passamos para o 9º lugar”, ressaltou a parlamentar.

A deputada também lembrou que “estive na COP26 e sabemos da importância do combate às queimadas e ao desmatamento. Agora com a questão da comercialização dos créditos de carbono, esse tipo de esforço poderá trazer retorno financeiro ao nosso estado, além dos ganhos ambientais e sociais”, afirmou a deputada.

Em 2021, o governo do Estado formou brigadas de combate à queimadas e incêndios florestais em mais de 100 municípios tocantinenses, sendo capacitados cerca de 1.600 brigadistas. Também durante o evento, foram entregues equipamentos de combate ao fogo ao Naturatins, sendo: EPIs, 150 Kits completos de fardamento, 20 Sopradores Sthil BR 600, 60 mochilas costas, 12 pinga fogo e 10 Kits Pick-up de combate a incêndio florestais.

Comitê do Fogo

O Comitê do Fogo foi instituído pelo decreto n° 645 de 20 de agosto de 1998. Ele tem o intuito de planejar e articular ações de combate às queimadas e incêndios florestais no Tocantins Diversos órgãos fazem parte do comitê, entre eles o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, Defesa Civil, Naturatins e Ministério Público.