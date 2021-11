Deputada Vanda Monteiro pede agilidade na liberação de recursos e sistema de cadastro do Vale-Gás

O Programa Vale-Gás foi aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Tocantins em agosto deste ano. A medida emergencial foi solicitada e defendida pela deputada estadual Vanda Monteiro e irá beneficiar famílias em todas as regiões do Estado.

A parlamentar pede ao Governo que agilize a liberação dos recursos e sistema de cadastro para que as famílias recebam o gás de cozinha. “Os reflexos negativos afetaram significativamente nosso povo. Os pais de família com o pouco que tem conseguem comprar os alimentos, mas não possuem o gás para cozinhar. Muitos estão cozinhando a lenha”, relatou.

Vanda Monteiro ainda destacou que tem percorrido as cidades do interior e vivenciado de perto a situação das famílias. “A fome não espera e diante disto precisamos agilizar a execução do programa e na Assembleia estou a disposição do Governo para colaborar”.

A previsão é que o Vale-Gás chegue para famílias no período de três meses.